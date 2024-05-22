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День славянской письменности и культуры отметили в Сухуме
День славянской письменности и культуры отметили в Сухуме
Sputnik Абхазия
День славянской письменности и культуры, или День святых Кирилла и Мефодия празднуют ежегодно 24 мая. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. День славянской письменности и культуры отметили в Культурно-образовательном центре представительства Россотрудничества в Абхазии. Школьники подготовили костюмированное музыкально-театрализованное представление. Каждый участник получил грамоту, памятные подарки от Представительтства Россотрудничества. Члены жюри — книги русских классиков.
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россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине, школьники, культура, образование, абхазия, россия
россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине, школьники, культура, образование, абхазия, россия
День славянской письменности и культуры отметили в Сухуме
18:40 22.05.2024 (обновлено: 20:10 22.05.2024)
День славянской письменности и культуры, или День святых Кирилла и Мефодия празднуют ежегодно 24 мая.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. День славянской письменности и культуры отметили в Культурно-образовательном центре представительства Россотрудничества в Абхазии.
Ученики четырех сухумских школ — №4, 6, 10 и 15 — соревновались в знаниях по истории возникновения славянской письменности.
Школьники подготовили костюмированное музыкально-театрализованное представление.
Каждый участник получил грамоту, памятные подарки от Представительтства Россотрудничества. Члены жюри — книги русских классиков.