https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-otmetili-v-sukhume-1051157914.html

День славянской письменности и культуры отметили в Сухуме

День славянской письменности и культуры отметили в Сухуме

Sputnik Абхазия

День славянской письменности и культуры, или День святых Кирилла и Мефодия празднуют ежегодно 24 мая. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. День славянской письменности и культуры отметили в Культурно-образовательном центре представительства Россотрудничества в Абхазии. Школьники подготовили костюмированное музыкально-театрализованное представление. Каждый участник получил грамоту, памятные подарки от Представительтства Россотрудничества. Члены жюри — книги русских классиков.

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