https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/gosansambl-imeni-vasiliya-tsargush-vystupit-na-festivale-narodnogo-iskusstva-v-orle-1051155029.html

Госансамбль имени Василия Царгуш выступит на фестивале народного искусства в Орле

Госансамбль имени Василия Царгуш выступит на фестивале народного искусства в Орле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступит на VII Международном фестивале... 22.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступит на VII Международном фестивале православной культуры и народного искусства в Орле. Ансамбль едет в Орел почти в полном составе. Артисты представят иностранному зрителю восемь абхазских народных песен и одну русскую песню. VII Международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси" посвящен году семьи в России.

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