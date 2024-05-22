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https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/gosansambl-imeni-vasiliya-tsargush-vystupit-na-festivale-narodnogo-iskusstva-v-orle-1051155029.html
Госансамбль имени Василия Царгуш выступит на фестивале народного искусства в Орле
Госансамбль имени Василия Царгуш выступит на фестивале народного искусства в Орле
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступит на VII Международном фестивале... 22.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступит на VII Международном фестивале православной культуры и народного искусства в Орле. Ансамбль едет в Орел почти в полном составе. Артисты представят иностранному зрителю восемь абхазских народных песен и одну русскую песню. VII Международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси" посвящен году семьи в России.
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культура, россия, абхазия, танцы
культура, россия, абхазия, танцы

Госансамбль имени Василия Царгуш выступит на фестивале народного искусства в Орле

15:00 22.05.2024 (обновлено: 16:34 22.05.2024)
© Foto / пресс-служба Министерства культуры АбхазииГосансамбль песни и танца имени Василия Царгуш в Саратове
Госансамбль песни и танца имени Василия Царгуш в Саратове - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2024
© Foto / пресс-служба Министерства культуры Абхазии
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступит на VII Международном фестивале православной культуры и народного искусства в Орле.
"Мы уже в пути. Коллектив в отличном настроении. По дороге поем песни. В этом фестивале мы будем принимать участие впервые", — рассказал главный дирижер коллектива Отар Ферзба.
Ансамбль едет в Орел почти в полном составе. Артисты представят иностранному зрителю восемь абхазских народных песен и одну русскую песню.
VII Международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси" посвящен году семьи в России.
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