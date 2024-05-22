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Готовность номер один: Минздрав Абхазии в преддверии турсезона

Готовность номер один: Минздрав Абхазии в преддверии турсезона

Sputnik Абхазия

Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация рассказал о состоянии абхазской медицины, нехватке кадров и необходимости... 22.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-22T20:07+0300

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2024-05-22T20:07+0300

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Батал Кация отметил, что в Скорой помощи наблюдается дефицит фельдшеров, это связано с тем, что не все выпускники медицинских колледжей Абхазии продолжают работу по специальности.В летний курортный период на подмогу абхазским врачам приедут педиатры-инфекционисты, реаниматолог, хирург, терапевт. В основном они будут работать в больницах Гагры, Пицунды, Гудауты, так как в западной части летом нагрузка на медучреждения выше.Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии также отметил необходимость проведения обязательных прививок детям."Мы живем в XXI веке, и меня удивляют родители, когда ребенок рождается не сделать ему БЦЖ, прививку от туберкулеза, не делают ребенку прививку от гепатита В. Просто в голове не укладывается, как можно ребенка от этого не защитить, когда сплошь и рядом это может быть, подхватить можно где угодно", - подчеркнул он.Насколько готовы медучрежедния Абхазии к турсезону, кто придет им на помощь и что сделать для эффективной работы, смотрите в нашем видео.

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