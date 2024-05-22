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Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством
Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. Израиль уже отозвал послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС: Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, Швеция.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.В октябре 2023 года в регионе начались очередные боевые столкновения. Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в палестинском секторе Газа погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.
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израиль, палестина, политика, испания, ирландия, норвегия
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
Он отметил, что каждое из трех государств предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения. Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал Sky News.
Израиль уже отозвал послов из Ирландии и Норвегии для консультаций.
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС: Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, Швеция.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
В октябре 2023 года в регионе начались очередные боевые столкновения. Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в палестинском секторе Газа погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.