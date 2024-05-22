https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/khusnullin-trassa-v-obkhod-adlera-uzhe-stroitsya-1051152368.html

Хуснуллин: трасса в обход Адлера уже строится

Хуснуллин: трасса в обход Адлера уже строится

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мая – Sputnik.Трасса в обход Адлера уже строится, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

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сочи

россия

дорога

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik.Трасса в обход Адлера уже строится, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. Предварительно строительство оценивается в 1,4 триллиона рублей. Автомагистраль "Джубга-Сочи" сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также глава государства давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.

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сочи, россия, дорога