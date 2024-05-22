https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/khusnullin-trassa-v-obkhod-adlera-uzhe-stroitsya-1051152368.html
Хуснуллин: трасса в обход Адлера уже строится
Хуснуллин: трасса в обход Адлера уже строится
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 мая – Sputnik.Трасса в обход Адлера уже строится, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-22T13:00+0300
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik.Трасса в обход Адлера уже строится, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. Предварительно строительство оценивается в 1,4 триллиона рублей. Автомагистраль "Джубга-Сочи" сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также глава государства давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.
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сочи, россия, дорога
Хуснуллин: трасса в обход Адлера уже строится
13:00 22.05.2024 (обновлено: 13:11 22.05.2024)
СУХУМ, 22 мая – Sputnik.Трасса в обход Адлера уже строится, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, трассировка скоростной магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, но финально будет утверждена до конца 2024 года, сейчас ведутся геоизыскания.
Предварительно строительство оценивается в 1,4 триллиона рублей.
Автомагистраль "Джубга-Сочи" сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также глава государства давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.