https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/ogon-pamyati-den-pamyati-makhadzhirov--1051145847.html

Огонь памяти: День памяти махаджиров

Огонь памяти: День памяти махаджиров

Sputnik Абхазия

День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии 21 мая. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-22T11:39+0300

2024-05-22T11:39+0300

2024-05-22T11:47+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

махаджиры

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/15/1051140940_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b9ec9d3ebf6e6388b55e2d119aa4c209.jpg

21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора — в Турции.По традиции в этот день от площади имени Сергея Багапш до памятника Махаджирам организовали памятное шествие. Участники несли в руках абхазские и адыгские флаги, факелы.Ритуальный костер и поминальную свечу (ашьамака) зажгли после возложения цветов к памятнику Махаджирам в Сухуме.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , фото, мультимедиа, абхазия, махаджиры, сухум