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Огонь памяти: День памяти махаджиров
Огонь памяти: День памяти махаджиров
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День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии 21 мая. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-22T11:39+0300
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21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора — в Турции.По традиции в этот день от площади имени Сергея Багапш до памятника Махаджирам организовали памятное шествие. Участники несли в руках абхазские и адыгские флаги, факелы.Ритуальный костер и поминальную свечу (ашьамака) зажгли после возложения цветов к памятнику Махаджирам в Сухуме.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, махаджиры, сухум
фото , фото, мультимедиа, абхазия, махаджиры, сухум
Огонь памяти: День памяти махаджиров 11:39 22.05.2024 (обновлено: 11:47 22.05.2024)
День памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии 21 мая.
21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора — в Турции.
По традиции в этот день от площади имени Сергея Багапш до памятника Махаджирам организовали памятное шествие. Участники несли в руках абхазские и адыгские флаги, факелы.
Ритуальный костер и поминальную свечу (ашьамака) зажгли после возложения цветов к памятнику Махаджирам в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти жертв Кавказской войны почтили мероприятиями в Сухуме 21 мая.
День памяти жертв Кавказской войны почтили мероприятиями в Сухуме 21 мая.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Представители молодежных организаций, жители столицы прошли по набережной Махаджиров с факелами в память о насильственно переселенных предках.
Представители молодежных организаций, жители столицы прошли по набережной Махаджиров с факелами в память о насильственно переселенных предках.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники шли в национальных костюмах, с тамгами и флагами.
Участники шли в национальных костюмах, с тамгами и флагами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ежегодно День памяти жертв Кавказской войны отмечается абхазскими диаспорами по всему миру 21 мая.
Ежегодно День памяти жертв Кавказской войны отмечается абхазскими диаспорами по всему миру 21 мая.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.
Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шествие, которое началось у площади имени Сергея Багапш, завершилось у памятника Махаджирам.
Шествие, которое началось у площади имени Сергея Багапш, завершилось у памятника Махаджирам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Там же была зажжена поминальная свеча –ашьамака.
Там же была зажжена поминальная свеча –ашьамака.
© Sputnik / Томас Тхайцук
И разожжен ритуальный огонь в память о тех, кто не добрался до берегов Турции, и тех, кто уже никогда не вернулся на Родину.
И разожжен ритуальный огонь в память о тех, кто не добрался до берегов Турции, и тех, кто уже никогда не вернулся на Родину.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция была завершена опусканием венков в море.
Акция была завершена опусканием венков в море.