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"Орденом Мужества" посмертно награжден доброволец Владимир Харабуа, погибший в ДНР
"Орденом Мужества" посмертно награжден доброволец Владимир Харабуа, погибший в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. "Орденом Мужества" посмертно награжден Владимир Харабуа, погибший в январе этого года во время штурма Авдеевки. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. "Орденом Мужества" посмертно награжден Владимир Харабуа, погибший в январе этого года во время штурма Авдеевки. Боец интербригады "Пятнашка" с позывным "Микич" награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при участии в штурмовых операциях в зоне проведения СВО на территории ДНР.
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абхазия, днр, добровольцы, россия
"Орденом Мужества" посмертно награжден доброволец Владимир Харабуа, погибший в ДНР
16:00 22.05.2024 (обновлено: 16:36 22.05.2024)
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. "Орденом Мужества" посмертно награжден Владимир Харабуа, погибший в январе этого года во время штурма Авдеевки.
Указ подписал президент Аслан Бжания. Орден вдове вручил глава СГБ Темур Ахиба.
Боец интербригады "Пятнашка" с позывным "Микич" награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при участии в штурмовых операциях в зоне проведения СВО на территории ДНР.