https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/ordenom-muzhestva-posmertno-nagrazhden-dobrovolets-vladimir-kharabua-pogibshiy-v-dnr-1051155380.html

"Орденом Мужества" посмертно награжден доброволец Владимир Харабуа, погибший в ДНР

"Орденом Мужества" посмертно награжден доброволец Владимир Харабуа, погибший в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. "Орденом Мужества" посмертно награжден Владимир Харабуа, погибший в январе этого года во время штурма Авдеевки. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-22T16:00+0300

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. "Орденом Мужества" посмертно награжден Владимир Харабуа, погибший в январе этого года во время штурма Авдеевки. Боец интербригады "Пятнашка" с позывным "Микич" награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при участии в штурмовых операциях в зоне проведения СВО на территории ДНР.

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