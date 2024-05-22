https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/posledniy-zvonok-prozvenel-v-shkolakh-abkhazii-1051154612.html

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В школах Абхазии прозвенел последний звонок. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В школах Абхазии прозвенел последний звонок. Последний выпускной экзамен для 9 и 11 классов пройдет 20 июня, после будут проведены городские и районные балы. В 2023 году в Абхазии было 1777 выпускников.

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