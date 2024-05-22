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Последний звонок прозвенел в школах Абхазии
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В школах Абхазии прозвенел последний звонок. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В школах Абхазии прозвенел последний звонок. Последний выпускной экзамен для 9 и 11 классов пройдет 20 июня, после будут проведены городские и районные балы. В 2023 году в Абхазии было 1777 выпускников.
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сухум, абхазия, школы, школьники
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии
10:40 22.05.2024 (обновлено: 16:14 22.05.2024)
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. В школах Абхазии прозвенел последний звонок.
В 2024 году в республике около 1900 выпускников, из них 12 кандидатов на медаль.
Последний выпускной экзамен для 9 и 11 классов пройдет 20 июня, после будут проведены городские и районные балы.
В 2023 году в Абхазии было 1777 выпускников.