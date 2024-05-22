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Посол Южной Осетии в России награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Посол Южной Осетии в России награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-22T17:30+0300
2024-05-22T17:30+0300
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Награду вручал посол Абхазии в России Алхас Квициниа."Ахьдз-Апша" III степени (общегражданский) учрежден 10 января 2002 года. Награждают за большие заслуги в области внешней политики, организации деятельности различных отраслей экономики, за вклад в развитие районов и городов Абхазии. Кавалерами этого ордена также могут стать граждане, имеющие большие заслуги в области науки, культуры, спорта, благотворительной и гуманитарной деятельности.
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абхазия, южная осетия, алхас квициниа, россия, политика
Посол Южной Осетии в России награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Указ подписал президент Аслан Бжания. Гассиев получил орден за личный вклад в плодотворное и конструктивное сотрудничество, за укрепление дружбы и союзничества между народами Абхазии и Южной Осетии.
Награду вручал посол Абхазии в России Алхас Квициниа.
"Ахьдз-Апша" III степени (общегражданский) учрежден 10 января 2002 года. Награждают за большие заслуги в области внешней политики, организации деятельности различных отраслей экономики, за вклад в развитие районов и городов Абхазии. Кавалерами этого ордена также могут стать граждане, имеющие большие заслуги в области науки, культуры, спорта, благотворительной и гуманитарной деятельности.