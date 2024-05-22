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Прощай, школа: последний звонок в Абхазии
Прощай, школа: последний звонок в Абхазии
Sputnik Абхазия
Последний звонок прозвенел в 153 школах Абхазии в среду, 22 мая. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-22T12:03+0300
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В 2024 году школы Абхазии окончили 1900 выпускников, из них 12 кандидатов на золотую и серебряную медаль.Последний звонок по традиции одно из самых праздничных и красочных событий года, к нему готовятся заранее, подготавливают речи, танцы, песни, представления. В небо запускают шары, первоклассники дарят цветы и получают подарки. Школьные дворы заполнены смехом и слезами. Все это в объективе фотокорреспондента Sputnik.
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Прощай, школа: последний звонок в Абхазии 12:03 22.05.2024 (обновлено: 20:04 22.05.2024)
Последний звонок прозвенел в 153 школах Абхазии в среду, 22 мая.
В 2024 году школы Абхазии окончили 1900 выпускников, из них 12 кандидатов на золотую и серебряную медаль.
Последний звонок по традиции одно из самых праздничных и красочных событий года, к нему готовятся заранее, подготавливают речи, танцы, песни, представления. В небо запускают шары, первоклассники дарят цветы и получают подарки. Школьные дворы заполнены смехом и слезами. Все это в объективе фотокорреспондента Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 22 мая.
Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 22 мая.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году во взрослую жизнь вступают около 1900 выпускников, в прошлом году их было 1777.
В этом году во взрослую жизнь вступают около 1900 выпускников, в прошлом году их было 1777.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На смену им приходят вчерашние первоклашки, нарядные пришли поздравить выпускников.
На смену им приходят вчерашние первоклашки, нарядные пришли поздравить выпускников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кому-то даже поручили важную миссию –прозвенеть последний звонок.
Кому-то даже поручили важную миссию –прозвенеть последний звонок.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Свой последний день в школе выпускники отметили торжественно.
Свой последний день в школе выпускники отметили торжественно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Без слез, конечно же, не обошлось.
Без слез, конечно же, не обошлось.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но были и красивые национальные танцы, которые репетировали специально, чтобы впечатлить учителей и родителей.
Но были и красивые национальные танцы, которые репетировали специально, чтобы впечатлить учителей и родителей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первоклашки улыбаются – ведь впереди целое лето без домашних заданий и зубрежки стихов.
Первоклашки улыбаются – ведь впереди целое лето без домашних заданий и зубрежки стихов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Красивые, молодые, статные – скоро они вступят во взрослую жизнь, наполненную новыми знаниями, знакомствами, друзьями.
Красивые, молодые, статные – скоро они вступят во взрослую жизнь, наполненную новыми знаниями, знакомствами, друзьями.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А сегодня они заплетают косы, пускают в небо шары и прощаются со школой.
А сегодня они заплетают косы, пускают в небо шары и прощаются со школой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году из 1900 выпускников, 12 медалистов, вскоре им предстоят выпускные, а кому-то и вступительные экзамены.
В этом году из 1900 выпускников, 12 медалистов, вскоре им предстоят выпускные, а кому-то и вступительные экзамены.