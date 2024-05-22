Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/proschay-shkola-posledniy-zvonok-v-abkhazii--1051148884.html
Прощай, школа: последний звонок в Абхазии
Прощай, школа: последний звонок в Абхазии
Sputnik Абхазия
Последний звонок прозвенел в 153 школах Абхазии в среду, 22 мая. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-22T12:03+0300
2024-05-22T20:04+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
сухум
школы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/16/1051147149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6069c82b610a724244b35913c9fd0978.jpg
В 2024 году школы Абхазии окончили 1900 выпускников, из них 12 кандидатов на золотую и серебряную медаль.Последний звонок по традиции одно из самых праздничных и красочных событий года, к нему готовятся заранее, подготавливают речи, танцы, песни, представления. В небо запускают шары, первоклассники дарят цветы и получают подарки. Школьные дворы заполнены смехом и слезами. Все это в объективе фотокорреспондента Sputnik.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/16/1051147149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a2378cfcf91b4a8bc1eec27dbe0afef1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , фото, мультимедиа, абхазия, сухум, школы
фото , фото, мультимедиа, абхазия, сухум, школы

Прощай, школа: последний звонок в Абхазии

12:03 22.05.2024 (обновлено: 20:04 22.05.2024)
Подписаться
Последний звонок прозвенел в 153 школах Абхазии в среду, 22 мая.
В 2024 году школы Абхазии окончили 1900 выпускников, из них 12 кандидатов на золотую и серебряную медаль.
Последний звонок по традиции одно из самых праздничных и красочных событий года, к нему готовятся заранее, подготавливают речи, танцы, песни, представления. В небо запускают шары, первоклассники дарят цветы и получают подарки. Школьные дворы заполнены смехом и слезами. Все это в объективе фотокорреспондента Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 22 мая.

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 22 мая. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Последний звонок прозвенел в школах Абхазии 22 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году во взрослую жизнь вступают около 1900 выпускников, в прошлом году их было 1777.

В этом году во взрослую жизнь вступают около 1900 выпускников, в прошлом году их было 1777. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году во взрослую жизнь вступают около 1900 выпускников, в прошлом году их было 1777.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На смену им приходят вчерашние первоклашки, нарядные пришли поздравить выпускников.

На смену им приходят вчерашние первоклашки, нарядные пришли поздравить выпускников. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На смену им приходят вчерашние первоклашки, нарядные пришли поздравить выпускников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то даже поручили важную миссию –прозвенеть последний звонок.

Кому-то даже поручили важную миссию –прозвенеть последний звонок. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кому-то даже поручили важную миссию –прозвенеть последний звонок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свой последний день в школе выпускники отметили торжественно.

Свой последний день в школе выпускники отметили торжественно. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свой последний день в школе выпускники отметили торжественно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Без слез, конечно же, не обошлось.

Без слез, конечно же, не обошлось. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Без слез, конечно же, не обошлось.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но были и красивые национальные танцы, которые репетировали специально, чтобы впечатлить учителей и родителей.

Но были и красивые национальные танцы, которые репетировали специально, чтобы впечатлить учителей и родителей. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но были и красивые национальные танцы, которые репетировали специально, чтобы впечатлить учителей и родителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклашки улыбаются – ведь впереди целое лето без домашних заданий и зубрежки стихов.

Первоклашки улыбаются – ведь впереди целое лето без домашних заданий и зубрежки стихов. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклашки улыбаются – ведь впереди целое лето без домашних заданий и зубрежки стихов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Красивые, молодые, статные – скоро они вступят во взрослую жизнь, наполненную новыми знаниями, знакомствами, друзьями.

Красивые, молодые, статные – скоро они вступят во взрослую жизнь, наполненную новыми знаниями, знакомствами, друзьями. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Красивые, молодые, статные – скоро они вступят во взрослую жизнь, наполненную новыми знаниями, знакомствами, друзьями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А сегодня они заплетают косы, пускают в небо шары и прощаются со школой.

А сегодня они заплетают косы, пускают в небо шары и прощаются со школой. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

А сегодня они заплетают косы, пускают в небо шары и прощаются со школой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году из 1900 выпускников, 12 медалистов, вскоре им предстоят выпускные, а кому-то и вступительные экзамены.

В этом году из 1900 выпускников, 12 медалистов, вскоре им предстоят выпускные, а кому-то и вступительные экзамены. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году из 1900 выпускников, 12 медалистов, вскоре им предстоят выпускные, а кому-то и вступительные экзамены.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0