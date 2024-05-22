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Прощай, школа: последний звонок в Абхазии

Прощай, школа: последний звонок в Абхазии

Sputnik Абхазия

Последний звонок прозвенел в 153 школах Абхазии в среду, 22 мая. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

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В 2024 году школы Абхазии окончили 1900 выпускников, из них 12 кандидатов на золотую и серебряную медаль.Последний звонок по традиции одно из самых праздничных и красочных событий года, к нему готовятся заранее, подготавливают речи, танцы, песни, представления. В небо запускают шары, первоклассники дарят цветы и получают подарки. Школьные дворы заполнены смехом и слезами. Все это в объективе фотокорреспондента Sputnik.

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