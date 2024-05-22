https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/rossiyskie-voennye-osvobodili-klescheevku-v-dnr-1051154722.html

Российские военные освободили Клещеевку в ДНР

Российские военные освободили Клещеевку в ДНР

Sputnik Абхазия

Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. 22.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-22T15:17+0300

2024-05-22T15:17+0300

2024-05-22T16:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

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днр

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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.Взятие села имеет большое значение. Здесь ВСУ пытались удержаться практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.Всего Киев потерял на этом участке фронта более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30, а также орудия М119 и L119.

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Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина, днр