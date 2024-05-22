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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/rossiyskie-voennye-osvobodili-klescheevku-v-dnr-1051154722.html
Российские военные освободили Клещеевку в ДНР
Российские военные освободили Клещеевку в ДНР
Sputnik Абхазия
Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. 22.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-22T15:17+0300
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СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.Взятие села имеет большое значение. Здесь ВСУ пытались удержаться практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.Всего Киев потерял на этом участке фронта более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30, а также орудия М119 и L119.
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министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр

Российские военные освободили Клещеевку в ДНР

15:17 22.05.2024 (обновлено: 16:35 22.05.2024)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
Экзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность.
СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

"Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.

Взятие села имеет большое значение. Здесь ВСУ пытались удержаться практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.
Всего Киев потерял на этом участке фронта более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, по гаубице Д-20 и Д-30, а также орудия М119 и L119.
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