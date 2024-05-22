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Турбаза: Джинджолия об экскурсионной деятельности в Абхазии

Турбаза: Джинджолия об экскурсионной деятельности в Абхазии

Sputnik Абхазия

О значении экскурсионной деятельности для туриндустрии Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма, преподаватель АГУ... 22.05.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Джинджолия об экскурсионной деятельности Sputnik Абхазия Турбаза: Джинджолия об экскурсионной деятельности

Круглый стол "Факторы развития туристско-рекреационного комплекса Абхазии" прошел в Центре социально-экономических исследований в понедельник, 20 мая.Речь на нем шла в том числе о развитии и потенциале экскурсионной деятельности. Эту тему в программе "Турбаза" раскрыли с экспертом в сфере туризма, преподавателем АГУ Беллой Джинджолия."Благодаря экскурсионной деятельности мы получили туристов многодневных, которые приезжают на отдых, остаются, осваивают новые территории, новые отели, находятся в поиске новых локаций. Поэтому только экскурсионная сфера могла позволить получить какой-то первый опыт пребывания в стране, понять, насколько здесь интересно, и вернуться на многодневный отдых", – сказала Джинджолия. Слушайте подкаст.

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