https://sputnik-abkhazia.ru/20240523/khazin-stepen-mirovoy-konfrontatsii-podkhodit-k-tochke-kipeniya-1051136263.html

Хазин: степень мировой конфронтации подходит к точке кипения

Хазин: степень мировой конфронтации подходит к точке кипения

Sputnik Абхазия

У России и Китая сейчас есть возможность выстроить геополитическую ситуацию в своих интересах, поскольку их противники мельчают и слабеют, считает политический... 23.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-23T13:50+0300

2024-05-23T13:50+0300

2024-05-23T14:14+0300

радио

подкасты

россия

китай

нато

спецоперация

в мире

политика

европа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/15/1051136099_0:27:1800:1040_1920x0_80_0_0_b4945a0eef5efbd7248d08ca8da974a4.jpg

Хазин о главной теме, которую обсуждали Путин и Си Цзиньпин в Пекине Sputnik Абхазия Хазин о главной теме, которую обсуждали Путин и Си Цзиньпин в Пекине

История с покушением на премьер-министра Словакии Фицо и угроза убийства Трампа, прозвучавшая из уст бывших чиновников американской администрации, свидетельствуют о том, что договариваться уже невозможно – не с кем и не о чем, и в дело вступают "большие батальоны", рассуждает собеседник радио Sputnik – российский политический эксперт, экономист Михаил Хазин.Речь, по мнению эксперта, может идти о "большой войне всех против всех", и только после нее можно будет заниматься внутренними реформами, иначе нет никакой гарантии, что с людьми, которые будут этими реформами заниматься, не случится та же история, что и с Робертом Фицо."Наши либеральные противники – их явно сорвало с резьбы. Пример тому – стрельба по Фицо. Ходил упорный слух, что Фицо готов в ЕС поднять вопрос об эффективности санкций против РФ, при этом Фицо не является агентом Путина ни в одном глазу по банальной причине – он агент Ватикана, что создает для него проблемы в отношениях с Лондоном. Угрозы Трампу и много чего еще – все это четко говорит, что уровень напряженности ситуации резко растет. И схватка всех против всех тоже очень сильно усиливается", – говорит Хазин.По словам эксперта, ситуация для либерального мира резко ухудшается и в другом направлении – достигнута договоренность Ирана и Индии об использовании порта Мумбаи, в рамках коридора Север – Юг, и это тотальная катастрофа для Запада и США, которые контролируют систему ВТО, и для Великобритании, которая контролирует страхование торговых операций. Дело в том, что весь коридор Север — Юг не контролируется ни Великобританией, ни США, и для них это разрушение всей монопольной модели."Стоит отметить еще и визит Путина к Си Цзиньпину. Деталей нет никаких. Но сам формат встречи говорит о том, что для Китая Россия на сегодня является чрезвычайно важным партнером, особенно с учетом тех ультиматумов, которые США поставили не столько Китаю, сколько китайскому бизнесу, которому было сказано: если вы хотите много денег, вам для этого нужно сделать всего одну вещь – убрать Си", – говорит Хазин.

россия

китай

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, россия, китай, нато, спецоперация, в мире, политика, европа, аудио