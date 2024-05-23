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Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону
Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону
Sputnik Абхазия
О готовности медицинских учреждений Абхазии к туристическому сезону в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи... 23.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-23T18:40+0300
2024-05-23T18:40+0300
2024-05-23T18:40+0300
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Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону
Sputnik Абхазия
Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание с главными врачами городских и районных больниц страны.Среди основных озвученных проблем – дефицит кадров. К концу мая по договоренностям, достигнутым в ходе переговоров глав министерств Абхазии и России, в республику приедут первые российские медики. Подробнее об этом и других актуальных вопросах абхазской медицины слушайте в нашем подкасте.
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подкасты, посредник, абхазия, минздрав абхазии, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, посредник, абхазия, минздрав абхазии, туризм, отдых в абхазии, аудио
Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону
О готовности медицинских учреждений Абхазии к туристическому сезону в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кеция.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание с главными врачами городских и районных больниц страны.
Среди основных озвученных проблем – дефицит кадров. К концу мая по договоренностям, достигнутым в ходе переговоров глав министерств Абхазии и России, в республику приедут первые российские медики.
Подробнее об этом и других актуальных вопросах абхазской медицины слушайте в нашем подкасте.