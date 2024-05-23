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Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону

Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону

Sputnik Абхазия

О готовности медицинских учреждений Абхазии к туристическому сезону в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи... 23.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-23T18:40+0300

2024-05-23T18:40+0300

2024-05-23T18:40+0300

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Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону Sputnik Абхазия Посредник: Кация о готовности медучреждений Абхазии к турсезону

Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание с главными врачами городских и районных больниц страны.Среди основных озвученных проблем – дефицит кадров. К концу мая по договоренностям, достигнутым в ходе переговоров глав министерств Абхазии и России, в республику приедут первые российские медики. Подробнее об этом и других актуальных вопросах абхазской медицины слушайте в нашем подкасте.

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подкасты, посредник, абхазия, минздрав абхазии, туризм, отдых в абхазии, аудио