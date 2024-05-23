Российские военные освободили Андреевку в ДНР
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населеный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотника, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".
Всего с начала спецоперации уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотник, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронемашин, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов.