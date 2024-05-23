Российские военные освободили Андреевку в ДНР

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотника, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха". Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотника, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также 47 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха".