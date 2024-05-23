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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240523/shkola-pedagogicheskogo-masterstva-otkroetsya-v-sukhume-etim-letom-1051160228.html
Школа педагогического мастерства откроется в Сухуме этим летом
Школа педагогического мастерства откроется в Сухуме этим летом
Sputnik Абхазия
Основная цель проекта - повышение профессионального и методического мастерства педагогов. 23.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Более ста молодых педагогов общеобразовательных школ Абхазии примут участие в Школе педагогического мастерства, которая откроется в Сухуме этим летом. Об этом Sputnik рассказала начальник "Управления образования" администрации Сухума Астанда Таркил.Преподаватели АГУ, работники Института педагогики, сотрудники Тамбовского госуниверситета, главный специалист Управления образования, ведущие преподаватели школ Сухума будут проводить лекции, мастер-классы, тренинги. "В работе школы педагогического мастерства особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала молодых педагогов",— рассказала начальник "Управления образования" администрации Сухума Астанда Таркил.
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абхазия, учителя, день учителя, педагоги
абхазия, учителя, день учителя, педагоги

Школа педагогического мастерства откроется в Сухуме этим летом

11:17 23.05.2024 (обновлено: 11:55 23.05.2024)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Учитель года" Новосибирской области Татьяна Глиненко
Учитель года Новосибирской области Татьяна Глиненко - Sputnik Абхазия, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Основная цель проекта - повышение профессионального и методического мастерства педагогов.
СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Более ста молодых педагогов общеобразовательных школ Абхазии примут участие в Школе педагогического мастерства, которая откроется в Сухуме этим летом. Об этом Sputnik рассказала начальник "Управления образования" администрации Сухума Астанда Таркил.
Преподаватели АГУ, работники Института педагогики, сотрудники Тамбовского госуниверситета, главный специалист Управления образования, ведущие преподаватели школ Сухума будут проводить лекции, мастер-классы, тренинги.
"В работе школы педагогического мастерства особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала молодых педагогов",— рассказала начальник "Управления образования" администрации Сухума Астанда Таркил.
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