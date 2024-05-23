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Школа педагогического мастерства откроется в Сухуме этим летом

Школа педагогического мастерства откроется в Сухуме этим летом

Sputnik Абхазия

Основная цель проекта - повышение профессионального и методического мастерства педагогов. 23.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-23T11:17+0300

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СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Более ста молодых педагогов общеобразовательных школ Абхазии примут участие в Школе педагогического мастерства, которая откроется в Сухуме этим летом. Об этом Sputnik рассказала начальник "Управления образования" администрации Сухума Астанда Таркил.Преподаватели АГУ, работники Института педагогики, сотрудники Тамбовского госуниверситета, главный специалист Управления образования, ведущие преподаватели школ Сухума будут проводить лекции, мастер-классы, тренинги. "В работе школы педагогического мастерства особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала молодых педагогов",— рассказала начальник "Управления образования" администрации Сухума Астанда Таркил.

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