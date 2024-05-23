https://sputnik-abkhazia.ru/20240523/vektory-otnosheniy-kak-abkhaziya-i-rossiya-dolzhny-prisposobitsya-k-geopoliticheskim-realiyam-1051162850.html
Векторы отношений: как Абхазия и Россия должны приспособиться к геополитическим реалиям
Векторы отношений: как Абхазия и Россия должны приспособиться к геополитическим реалиям
Sputnik Абхазия
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Москва 23.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-23T17:41+0300
2024-05-23T17:41+0300
2024-05-23T21:43+0300
абхазия
геополитика
россия
пресс-центр
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/17/1051162443_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d4613181930ef1630fad789b30a25708.jpg
Видеомост Сухум-Москва "Абхазия и Россия в контексте новых геополитических реалий" прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия 23 мая.В нем приняли участие: руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения, секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России Марина Альпидовская и декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев.Участники видеомоста обсудили текущую геополитическую ситуацию в мире, роль и важность России на международной арене и возможные сценарии развития дальнейшей ситуации.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/17/1051162443_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a9489597f396151ad8ebfebed5b8627.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, геополитика, россия, видео, видео, мультимедиа
абхазия, геополитика, россия, видео, видео, мультимедиа
Векторы отношений: как Абхазия и Россия должны приспособиться к геополитическим реалиям
17:41 23.05.2024 (обновлено: 21:43 23.05.2024)
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Москва
Видеомост Сухум-Москва "Абхазия и Россия в контексте новых геополитических реалий" прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия 23 мая.
В нем приняли участие: руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения, секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России Марина Альпидовская и декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев.
Участники видеомоста обсудили текущую геополитическую ситуацию в мире, роль и важность России на международной арене и возможные сценарии развития дальнейшей ситуации.