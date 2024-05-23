https://sputnik-abkhazia.ru/20240523/vektory-otnosheniy-kak-abkhaziya-i-rossiya-dolzhny-prisposobitsya-k-geopoliticheskim-realiyam-1051162850.html

Векторы отношений: как Абхазия и Россия должны приспособиться к геополитическим реалиям

Векторы отношений: как Абхазия и Россия должны приспособиться к геополитическим реалиям

Sputnik Абхазия

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Москва 23.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-23T17:41+0300

2024-05-23T17:41+0300

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абхазия

геополитика

россия

пресс-центр

видео

мультимедиа

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Видеомост Сухум-Москва "Абхазия и Россия в контексте новых геополитических реалий" прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия 23 мая.В нем приняли участие: руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения, секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России Марина Альпидовская и декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев.Участники видеомоста обсудили текущую геополитическую ситуацию в мире, роль и важность России на международной арене и возможные сценарии развития дальнейшей ситуации.

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