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Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе

Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе

Sputnik Абхазия

Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио... 24.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-24T14:06+0300

2024-05-24T14:06+0300

2024-05-24T14:06+0300

радио

абхазия

учебный год

итоги

ткуарчальский район

выпускники

подкасты

главный четверг

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Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе

Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио Sputnik рассказал специалист отдела образования администрации района Даниил Какулия.По его словам, в районе образовательный процесс в течение года проходил на хорошом уровне, школьники принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах. В этом году в Ткуарчалском районе 119 выпускников 11-х классов. Среди них есть претендент на серебряную медаль.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, учебный год, итоги, ткуарчальский район, выпускники, подкасты, главный четверг, аудио