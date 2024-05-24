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Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Sputnik Абхазия
Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио... 24.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-24T14:06+0300
2024-05-24T14:06+0300
радио
абхазия
учебный год
итоги
ткуарчальский район
выпускники
подкасты
главный четверг
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Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио Sputnik рассказал специалист отдела образования администрации района Даниил Какулия.По его словам, в районе образовательный процесс в течение года проходил на хорошом уровне, школьники принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах. В этом году в Ткуарчалском районе 119 выпускников 11-х классов. Среди них есть претендент на серебряную медаль.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, учебный год, итоги, ткуарчальский район, выпускники, подкасты, главный четверг, аудио
абхазия, учебный год, итоги, ткуарчальский район, выпускники, подкасты, главный четверг, аудио

Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе

14:06 24.05.2024
Радио
Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
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Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио Sputnik рассказал специалист отдела образования администрации района Даниил Какулия.
По его словам, в районе образовательный процесс в течение года проходил на хорошом уровне, школьники принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах. В этом году в Ткуарчалском районе 119 выпускников 11-х классов. Среди них есть претендент на серебряную медаль.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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