https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/glavnyy-chetverg-kakuliya-ob-itogakh-uchebnogo-goda-v-tkuarchalskom-rayone-1051165623.html
Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Sputnik Абхазия
Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио... 24.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-24T14:06+0300
2024-05-24T14:06+0300
2024-05-24T14:06+0300
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итоги
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главный четверг
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Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Какулия об итогах учебного года в Ткуарчалском районе
Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио Sputnik рассказал специалист отдела образования администрации района Даниил Какулия.По его словам, в районе образовательный процесс в течение года проходил на хорошом уровне, школьники принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах. В этом году в Ткуарчалском районе 119 выпускников 11-х классов. Среди них есть претендент на серебряную медаль.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, учебный год, итоги, ткуарчальский район, выпускники, подкасты, главный четверг, аудио
абхазия, учебный год, итоги, ткуарчальский район, выпускники, подкасты, главный четверг, аудио
Как завершился учебный год для школьников Ткуарчалского района, каковы итоги, какие вопросы школьного образования наиболее актуальны для района, в эфире радио Sputnik рассказал специалист отдела образования администрации района Даниил Какулия.
По его словам, в районе образовательный процесс в течение года проходил на хорошом уровне, школьники принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах. В этом году в Ткуарчалском районе 119 выпускников 11-х классов. Среди них есть претендент на серебряную медаль.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.