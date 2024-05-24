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Прокурор о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров
Прокурор о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров
Sputnik Абхазия
Начальник гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава в эфире радио Sputnik рассказала о поправках в Гражданско-процессуальный... 24.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-24T11:57+0300
2024-05-24T11:57+0300
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Такие обстоятельства: о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров
Генпрокуратура Абхазии внесла в Парламент законопроект о внесений изменений в Гражданско-процессуальный кодекс. Поправки, которые предлагают юристы, должны обеспечить дополнительную защиту прав многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью. По мнению начальника гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елены Читанава, уже несколько лет наблюдается тенденция к вытеснению прокурора из судебных процессов. До 2008 года по нормам ГПК представители прокуратуры при выявлении нарушений в области частного права могли обратиться в суд в интересах гражданина в любом вопросе. С 2008 года прокуроры Абхазии могут подать заявление в суд о защите частных прав и свобод гражданина, только если он по состоянию здоровья и возрасту сам не может обратиться в орган. В 2015 году в ГПК были введены изменения, согласно которым прокуратура могла представлять гражданина в суде при нарушении его трудовых прав. "Но за пределами ока государева остается огромный пласт других вопросов, таких как защита семьи, материнства, отцовства, детства, обеспечение правом на жилище в государственно-муниципальных жилищных фондах, охрана здоровья, обеспечение права на благоприятную окружающую среду и вопросы образования", - объяснила Читанава. Таким образом, граждане обращаются в Генпрокуратуру за помощью в решении частных вопросов, а орган не может ее предоставить, так как ограничен законом. Проблема и в том, что далеко не каждый может обеспечить себе платного адвоката, а бесплатных хватает не всем.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, законы, парламент, аудио
Прокурор о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров
11:57 24.05.2024 (обновлено: 12:04 24.05.2024)
Начальник гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава в эфире радио Sputnik рассказала о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс, направленных на защиту интересов пенсионеров, инвалидов и многодетных.
Генпрокуратура Абхазии внесла в Парламент законопроект о внесений изменений в Гражданско-процессуальный кодекс. Поправки, которые предлагают юристы, должны обеспечить дополнительную защиту прав многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью. По мнению начальника гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елены Читанава, уже несколько лет наблюдается тенденция к вытеснению прокурора из судебных процессов. До 2008 года по нормам ГПК представители прокуратуры при выявлении нарушений в области частного права могли обратиться в суд в интересах гражданина в любом вопросе. С 2008 года прокуроры Абхазии могут подать заявление в суд о защите частных прав и свобод гражданина, только если он по состоянию здоровья и возрасту сам не может обратиться в орган. В 2015 году в ГПК были введены изменения, согласно которым прокуратура могла представлять гражданина в суде при нарушении его трудовых прав.
"Но за пределами ока государева остается огромный пласт других вопросов, таких как защита семьи, материнства, отцовства, детства, обеспечение правом на жилище в государственно-муниципальных жилищных фондах, охрана здоровья, обеспечение права на благоприятную окружающую среду и вопросы образования", - объяснила Читанава.
Таким образом, граждане обращаются в Генпрокуратуру за помощью в решении частных вопросов, а орган не может ее предоставить, так как ограничен законом. Проблема и в том, что далеко не каждый может обеспечить себе платного адвоката, а бесплатных хватает не всем.
Подробности слушайте в подкасте.