https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/prokuror-o-popravkakh-v-grazhdansko-protsessualnyy-kodeks-v-zaschitu-mnogodetnykh-i-pensionerov-1051138626.html

Прокурор о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров

Прокурор о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров

Sputnik Абхазия

Начальник гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава в эфире радио Sputnik рассказала о поправках в Гражданско-процессуальный... 24.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-24T11:57+0300

2024-05-24T11:57+0300

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Такие обстоятельства: о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: о поправках в Гражданско-процессуальный кодекс в защиту многодетных и пенсионеров

Генпрокуратура Абхазии внесла в Парламент законопроект о внесений изменений в Гражданско-процессуальный кодекс. Поправки, которые предлагают юристы, должны обеспечить дополнительную защиту прав многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью. По мнению начальника гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Елены Читанава, уже несколько лет наблюдается тенденция к вытеснению прокурора из судебных процессов. До 2008 года по нормам ГПК представители прокуратуры при выявлении нарушений в области частного права могли обратиться в суд в интересах гражданина в любом вопросе. С 2008 года прокуроры Абхазии могут подать заявление в суд о защите частных прав и свобод гражданина, только если он по состоянию здоровья и возрасту сам не может обратиться в орган. В 2015 году в ГПК были введены изменения, согласно которым прокуратура могла представлять гражданина в суде при нарушении его трудовых прав. "Но за пределами ока государева остается огромный пласт других вопросов, таких как защита семьи, материнства, отцовства, детства, обеспечение правом на жилище в государственно-муниципальных жилищных фондах, охрана здоровья, обеспечение права на благоприятную окружающую среду и вопросы образования", - объяснила Читанава. Таким образом, граждане обращаются в Генпрокуратуру за помощью в решении частных вопросов, а орган не может ее предоставить, так как ограничен законом. Проблема и в том, что далеко не каждый может обеспечить себе платного адвоката, а бесплатных хватает не всем.Подробности слушайте в подкасте.

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