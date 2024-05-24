https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/spektakl-lovelas-abkhazskogo-dramteatra-poluchil-spetspriz-na-festivale-tuganlyk-1051164690.html

Спектакль "Ловелас" Абхазского драмтеатра получил спецприз на фестивале “Туганлык”

Спектакль "Ловелас" Абхазского драмтеатра получил спецприз на фестивале “Туганлык”

Sputnik Абхазия

Международный фестиваль национальных театров "Туганлык" состоялся в Уфе с 16 по 23 мая. 24.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-24T12:42+0300

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2024-05-24T12:42+0300

в абхазии

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театр

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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Спектакль “Ловелас” Абхазского драмтеатра получил спецприз “За обращение к русской классике” на фестивале “Туганлык”. Об этом сообщило агентство “Апсныпресс”.На встрече с руководителями театров, участвовавших в фестивале, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова поблагодарила коллектив Абхазского театра за участие в фестивале и выразила уверенность в расширении сотрудничества между учреждениями культуры двух республик.Она отметила особый, дружественный характер отношений между Абхазией и Республикой Башкортостан.Спектакль "Ловелас" в постановке режиссера Адгура Кове по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" показали на фестивале на абхазском языке с синхронным переводом."Туганлык" — Международный фестиваль национальных театров. Он проводится в столице Башкортостана, начиная с 1991 года.

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