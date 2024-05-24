https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/spektakl-lovelas-abkhazskogo-dramteatra-poluchil-spetspriz-na-festivale-tuganlyk-1051164690.html
Спектакль "Ловелас" Абхазского драмтеатра получил спецприз на фестивале “Туганлык”
Спектакль "Ловелас" Абхазского драмтеатра получил спецприз на фестивале “Туганлык”
Sputnik Абхазия
Международный фестиваль национальных театров "Туганлык" состоялся в Уфе с 16 по 23 мая. 24.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-24T12:42+0300
2024-05-24T12:42+0300
2024-05-24T12:42+0300
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СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Спектакль “Ловелас” Абхазского драмтеатра получил спецприз “За обращение к русской классике” на фестивале “Туганлык”. Об этом сообщило агентство “Апсныпресс”.На встрече с руководителями театров, участвовавших в фестивале, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова поблагодарила коллектив Абхазского театра за участие в фестивале и выразила уверенность в расширении сотрудничества между учреждениями культуры двух республик.Она отметила особый, дружественный характер отношений между Абхазией и Республикой Башкортостан.Спектакль "Ловелас" в постановке режиссера Адгура Кове по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" показали на фестивале на абхазском языке с синхронным переводом."Туганлык" — Международный фестиваль национальных театров. Он проводится в столице Башкортостана, начиная с 1991 года.
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абхазия, театр, фестиваль
абхазия, театр, фестиваль
Спектакль "Ловелас" Абхазского драмтеатра получил спецприз на фестивале “Туганлык”
Международный фестиваль национальных театров "Туганлык" состоялся в Уфе с 16 по 23 мая.
СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Спектакль “Ловелас” Абхазского драмтеатра получил спецприз “За обращение к русской классике” на фестивале “Туганлык”. Об этом сообщило агентство “Апсныпресс”.
На встрече с руководителями театров, участвовавших в фестивале, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова поблагодарила коллектив Абхазского театра за участие в фестивале и выразила уверенность в расширении сотрудничества между учреждениями культуры двух республик.
Она отметила особый, дружественный характер отношений между Абхазией и Республикой Башкортостан.
Спектакль "Ловелас" в постановке режиссера Адгура Кове по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" показали на фестивале на абхазском языке с синхронным переводом.
"Туганлык" — Международный фестиваль национальных театров. Он проводится в столице Башкортостана, начиная с 1991 года.