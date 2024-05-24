https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/v-moskve-zavershilsya-novyy-sezon-proekta-sputnikpro-na-zubovskom-dlya-zhurnalistov-1051167667.html

Абхазские журналисты приняли участие во втром сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"

Абхазские журналисты приняли участие во втром сезоне проекта "SputnikPro на Зубовском"

Sputnik Абхазия

Sputnik, Михаил Воробьев. В главном офисе медиагруппы "Россия Сегодня" с 20 по 24 мая прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на... 24.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-24T17:34+0300

2024-05-24T17:34+0300

2024-05-24T18:54+0300

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россия

журналистика

абхазия

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Sputnik, Михаил Воробьев. В главном офисе медиагруппы "Россия Сегодня" с 20 по 24 мая прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском". В этом году участие в программе приняли журналисты и общественные деятели из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Южной Осетии. Проект направлен на обмен опытом и знаниями в сфере современных медиа, и, судя по отзывам, участники получили массу полезной информации и вдохновения.Погружение в современные медиа Программа включала в себя мастер-классы и практические занятия, которые провели ведущие специалисты медиагруппы. Основные темы касались работы в Telegram и социальных сетях, визуальной составляющей медиаконтента, инструментов создания инфографики, нейросетей и этики работы с искусственным интеллектом. Каждая лекция и занятие были насыщены примерами и конкретными кейсами, что позволило участникам не только теоретически понять, но и практически ощутить на себе новейшие тренды медиаиндустрии. Аманда Касландзия, сотрудник информационного агентства "Апсныпресс", отметила в беседе с корреспондентом Sputnik, что проект предоставляет уникальные возможности для профессионального роста: "Это очень хорошая возможность узнать что-то новое, перенять опыт журналистов, которые здесь работают, и далее использовать это у себя на родине". Эсма Арджения, сотрудник газеты "Республика Абхазия", также поделилась с корреспондентом Sputnik своими впечатлениями: "Благодаря этим курсам мы начали делать видеоанонсы к нашим материалам. Если нужно составить заголовки, вопросы – могу обратиться за помощью к ChatGPT. Это упрощает нашу работу. Стараюсь применять". Вдохновляющие лекции и ведущие спикеры Одним из ярких событий стала лекция Александра Петрова из дирекции производства видео медиагруппы. Он продемонстрировал, как за год изменились и развились нейросети. Теперь автоматический перевод и создание субтитров для видео занимают считанные минуты, стоит лишь обратиться за помощью к телеграм-боту илидругим удобным инструментам. Александр рекомендовал ряд ресурсов и программ, которые помогают глубже погрузиться в эту тему. Не менее запоминающимся было выступление журналиста Армена Гаспаряна, который рассказал о роли личности в современных медиа. Он подчеркнул, что принципы работы в прямом эфире меняются с невероятной скоростью. По его мнению, обучение журналистике в вузах теряет смысл, так как многие преподаватели не способны провести эфир на практике. Виртуальные ведущие и новые вызовы Заместитель главного редактора медиагруппы"Россия Сегодня" Наталья Лосева представила участникам различные мировые медиа, которые уже создают виртуальных ведущих новостей. Некоторые из них полностью выдуманы, в то время как у других есть реальные прототипы. Виртуальная ведущая агентства Sputnik Виктория, например, уже ведет эфиры и учит языки стран ближнего зарубежья. Наталья Лосева обсудила с участниками новые проблемы и вызовы, связанные с инновациями, включая вопрос о возможности влюбленности в виртуального персонажа. Реальная ведущая Виктория Федорова, ставшая прототипом виртуальной ведущей, поделилась своим опытом работы в кадре. Она рассказала, как справляться с молчаливыми или болтливыми спикерами, что делать в нестандартных ситуациях и как наладить коммуникацию со спикером. Участники смогли провести мини-интервью с Викторией, получив полезные советы по работе в прямом эфире. Заключительный день программы завершился вручением сертификатов и праздничным фуршетом. Новые перспективы Проект "SputnikPro на Зубовском" предоставляет уникальную возможность не только получить новые знания и навыки, но и завести новых друзей и коллег из разных стран, обменяться опытом и рассказать друг другу о политической и культурной обстановке в своих странах. В 2023 году было проведено четыре модуля программы, и в этом году проект продолжится с мая по сентябрь. Всего 48 журналистов вновь соберутся в Москве для прохождения второго этапа проекта.

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