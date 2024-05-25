https://sputnik-abkhazia.ru/20240525/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-remontnykh-rabot-v-sukhume---1051171782.html

Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтных работ в Сухуме

Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтных работ в Сухуме

Sputnik Абхазия

Глава республики Аслан Бжания и мэр Сухума Беслан Эшба ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ в столице страны, проводимых за счет бюджетных... 25.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-25T14:10+0300

2024-05-25T14:10+0300

2024-05-25T14:32+0300

сухум

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СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Сухуме в субботу, 25 мая. Все объекты и участки, которые посетили президент и глава столичной администрации Беслан Эшба выполняются за счет бюджетных средств Сухума. Работы планируют завершить в течение двух недель, если не помешают погодные условия. Запланирована также замена коммуникаций от улицы Харания до Титова, доложил президенту глава столицы. Эшба подчеркнул, что ремонт этого участка улицы Ардзинба и других участков разгрузит автомобильный трафик в центральной части столицы. Были также отремонтированы дорога и мост на улице Аиааира. Как уточнил директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия, на это было направлено 9,2 миллиона рублей. Дорога была выложена армированной сеткой и залита 15-сантиметровым слоем бетона. Беслан Эшба подчеркнул, что эта важная дорога в Сухуме, так как по ней ездит общественный транспорт на Старый поселок, рынок и Маяк. Местные жители давно жаловались на состояние дороги. Бжания и Эшба также посетили детский сад "Апра" на Маяке, где ведутся ремонтные работы в одном из его корпусов. Президенту доложили, что проект на сумму 5,3 миллиона рублей предусматривает не только капремонт помещений, замену коммуникаций и электропроводки, но и установку систем отопления и кондиционирования. В двухэтажном здании "Апры" три корпуса, рассчитанные на шесть групп. В общей сложности построенный в 1950-х годах детсад посещает 150 детей. В этом году Сухумской городской больнице исполняется 110 лет. Со слов главврача Вячеслава Абухба, капитального ремонта там не было с 1960-х годов. По словам мэра Беслана Эшба, предстоит еще много работы, в том числе замена кровли с сохранением архитектуры здания. Президент посетил также Сухумскую гору, где на смотровой площадке заменили 325 квадратных метров тротуарной плитки на сумму почти 2,5 миллиона рублей. Восстанавливается также фонтан по дороге на Сухумскую гору. Астамур Пипия рассказал главе государства, что объекту придадут первозданный вид. На его реконструкцию, облагораживание территории и ограждение из бюджета столицы выделено 3,8 миллиона рублей. По завершении проверки Аслан Бжания поблагодарил Беслана Эшба за проводимую под его руководством работу. "У меня, как у профессионального строителя, - мое первое базовое образование - это производит приятные впечатления. Помимо того, что это очень важно. Вы видели, в каком состоянии находились помещения детском саду и один блок, который отремонтировали. То, что было и делается в нашей старейшей городской больнице. Думаю, жители также будут благодарны за дорогу, которую в ближайшие восстановят",- отметил он. Бжания также подчеркнул важность проводимых восстановительных работ исторических объектов на Сухумской горе и добавил, что руководство города относится ответственно к этим вопросам.

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сухум, аслан бжания, администрация города сухум, беслан эшба, абхазия: благоустройство районов и городов