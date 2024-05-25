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Барциц: Абхазия полна решимости укреплять сотрудничество с Беларусью

Барциц: Абхазия полна решимости укреплять сотрудничество с Беларусью

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазия полна решимости укреплять сотрудничество с разными странам, прежде всего с Беларусью в области экономического и культурного... 25.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-25T16:55+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Абхазия полна решимости укреплять сотрудничество с разными странам, прежде всего с Беларусью в области экономического и культурного взаимодействия, научного и экспертного сотрудничества, сказал торгпред республики в России Олег Барциц. Выступая на VIII Международной научно-практической Конференции "Россия и мир. Диалоги 2024: силы притяжения" в Москве, он отметил, насколько важна роль взаимодействия стран постсоветского пространства в таких форматах как СНГ, ЕврАзЭс, БРИКС, ШОС. Конференция "Россия и мир. Диалоги 2024: силы притяжения", организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций, собрала представителей из 20 стран мира.

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