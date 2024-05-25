https://sputnik-abkhazia.ru/20240525/erdogan-nazval-razmer-uscherba-kotoryy-nanesli-ekonomike-zemletryaseniya-v-fevrale-2023-goda-1051174636.html

Эрдоган назвал размер ущерба, который нанесли экономике землетрясения в феврале 2023 года

Эрдоган назвал размер ущерба, который нанесли экономике землетрясения в феврале 2023 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных... 25.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-25T18:45+0300

2024-05-25T18:45+0300

2024-05-25T20:24+0300

турция

землетрясение

землетрясение в турции

в мире

реджеп эрдоган

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/19/1044313911_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b4f0f482496dc5ba51373953101fe757.jpg

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 года.В результате погибло более 53 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и даже в Сирии.

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, землетрясение, землетрясение в турции, в мире, реджеп эрдоган