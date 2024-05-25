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Эрдоган назвал размер ущерба, который нанесли экономике землетрясения в феврале 2023 года
Эрдоган назвал размер ущерба, который нанесли экономике землетрясения в феврале 2023 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных... 25.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-25T18:45+0300
2024-05-25T18:45+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 года.В результате погибло более 53 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и даже в Сирии.
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турция, землетрясение, землетрясение в турции, в мире, реджеп эрдоган
турция, землетрясение, землетрясение в турции, в мире, реджеп эрдоган
Эрдоган назвал размер ущерба, который нанесли экономике землетрясения в феврале 2023 года
18:45 25.05.2024 (обновлено: 20:24 25.05.2024)
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкой экономике был нанесен ущерб в 104 миллиарда долларов от сокрушительных февральских землетрясений 2023 года.
В результате погибло более 53 тысяч человек.
"Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 миллионов человек, составила 104 миллиарда долларов для нашей экономики. Были разрушены не только дома, но и производственные мощности", - сообщил Эрдоган, выступая на 37-й Генеральной ассамблее Совета внешнеэкономических связей.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и даже в Сирии.