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Кабмин России одобрил изменения в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе
Кабмин России одобрил изменения в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Правительство Российской Федерации одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской... 25.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-25T09:00+0300
2024-05-25T09:00+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Правительство Российской Федерации одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами процедур, которые необходимы для его вступления в силу.
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абхазия, россия, 7-ая российская военная база
абхазия, россия, 7-ая российская военная база
Кабмин России одобрил изменения в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе
09:00 25.05.2024 (обновлено: 09:22 25.05.2024)
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Правительство Российской Федерации одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: одобрить представленный Министерством обороны согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Абхазской Стороной проект Протокола между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о внесении изменений в Соглашение между Российской федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года (прилагается)", - говорится в постановлении.
Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами процедур, которые необходимы для его вступления в силу.