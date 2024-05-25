https://sputnik-abkhazia.ru/20240525/kabmin-rossii-odobril-izmeneniya-v-soglashenie-s-abkhaziey-ob-obedinennoy-voennoy-baze-1051168911.html

Кабмин России одобрил изменения в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе

Кабмин России одобрил изменения в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Правительство Российской Федерации одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской... 25.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-25T09:00+0300

2024-05-25T09:00+0300

2024-05-25T09:22+0300

в абхазии

абхазия

россия

7-ая российская военная база

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037871762_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3d7d704afb190e684dd4e1219073a72.jpg

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Правительство Российской Федерации одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами процедур, которые необходимы для его вступления в силу.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, 7-ая российская военная база