https://sputnik-abkhazia.ru/20240525/pochemu-boevaya-mashina-stala-katyushey-a-zaschitnye-zagrazhdeniya--ezhami-1051093156.html

Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"

Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"

Sputnik Абхазия

Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы. 25.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-25T20:24+0300

2024-05-25T20:24+0300

2024-05-25T20:24+0300

радио

подкасты риа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/10/1051092990_0:55:1500:899_1920x0_80_0_0_d7b4c099022bb12fec55d61b6a1d4434.jpg

Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами" Sputnik Абхазия Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"

Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Эксперты эпизода — кандидат исторических наук, академик Валерий Куличков и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио