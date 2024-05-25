https://sputnik-abkhazia.ru/20240525/pochemu-boevaya-mashina-stala-katyushey-a-zaschitnye-zagrazhdeniya--ezhami-1051093156.html
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Sputnik Абхазия
Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы. 25.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-25T20:24+0300
2024-05-25T20:24+0300
2024-05-25T20:24+0300
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Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Sputnik Абхазия
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Эксперты эпизода — кандидат исторических наук, академик Валерий Куличков и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА.
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подкасты риа, аудио
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски".
Эксперты эпизода — кандидат исторических наук, академик Валерий Куличков и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.
Подписывайтесь на подкасты РИА.