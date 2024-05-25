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Психолог: работа нам дана, чтобы зарабатывать на еду

Психолог: работа нам дана, чтобы зарабатывать на еду

Sputnik Абхазия

Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как получать удовольствие от рабочей рутины. 25.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-25T11:08+0300

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Психолог: работа нам дана, чтобы зарабатывать на еду Sputnik Абхазия Психолог: работа нам дана, чтобы зарабатывать на еду

В эфире радио Sputnik психолог Евгений Идзиковский рассказал о том, как не впасть в уныние и начать получать удовольствие от рабочей рутины."Работа нужна только для того, чтобы зарабатывать на еду! Разговоры о том, что работа нам дана для самореализации, – ложь", – считает психолог.

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