https://sputnik-abkhazia.ru/20240525/rossiyskie-voennye-osvobodili-arkhangelskoe-v-dnr-1051172518.html

Российские военные освободили Архангельское в ДНР

Российские военные освободили Архангельское в ДНР

Sputnik Абхазия

Архангельское находится в трех километрах к северо-востоку от Очеретино. Взятие этого села расширяет плацдарм после Очеретинского прорыва. 25.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-25T15:52+0300

2024-05-25T15:52+0300

2024-05-25T15:52+0300

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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Российские войска "взяли под контроль село Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение 24-й, 100-й механизированным, 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ, 241-й бригаде теробороны в районах сел Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, городов Торецк и Константиновка. Российские бойцы также отразили три контратаки штурмовиков 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах сел Шумы, Нетайлово и Соловьево.Украинская армия потеряла в этих боях примерно 410 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М777 и М102, пушку "Гиацинт-Б", САУ "Акация", три гаубицы Д-30, одну Д-20 и одну "Мста-Б".Архангельское стало четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.

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