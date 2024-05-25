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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240525/rossiyskie-voennye-osvobodili-arkhangelskoe-v-dnr-1051172518.html
Российские военные освободили Архангельское в ДНР
Российские военные освободили Архангельское в ДНР
Sputnik Абхазия
Архангельское находится в трех километрах к северо-востоку от Очеретино. Взятие этого села расширяет плацдарм после Очеретинского прорыва. 25.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-25T15:52+0300
2024-05-25T15:52+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Российские войска "взяли под контроль село Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение 24-й, 100-й механизированным, 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ, 241-й бригаде теробороны в районах сел Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, городов Торецк и Константиновка. Российские бойцы также отразили три контратаки штурмовиков 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах сел Шумы, Нетайлово и Соловьево.Украинская армия потеряла в этих боях примерно 410 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М777 и М102, пушку "Гиацинт-Б", САУ "Акация", три гаубицы Д-30, одну Д-20 и одну "Мста-Б".Архангельское стало четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.
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министерство обороны рф, россия, украина

Российские военные освободили Архангельское в ДНР

15:52 25.05.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 25.05.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Архангельское находится в трех километрах к северо-востоку от Очеретино. Взятие этого села расширяет плацдарм после Очеретинского прорыва.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Российские войска "взяли под контроль село Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение 24-й, 100-й механизированным, 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ, 241-й бригаде теробороны в районах сел Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, городов Торецк и Константиновка. Российские бойцы также отразили три контратаки штурмовиков 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах сел Шумы, Нетайлово и Соловьево.
Украинская армия потеряла в этих боях примерно 410 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М777 и М102, пушку "Гиацинт-Б", САУ "Акация", три гаубицы Д-30, одну Д-20 и одну "Мста-Б".
Архангельское стало четвертым селом, которое российские войска взяли под контроль за эту неделю.
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