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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/deti-iz-mnogodetnykh-semey-pogibshikh-v-svo-voennosluzhaschikh-rossii-priekhali-na-otdykh-v-abkhaziyu-1051175974.html
Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию
Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде. 26.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде. Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".
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абхазия, россия, пицунда, отдых в абхазии

Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию

12:56 26.05.2024
© Sputnik / Акоп КущянГород курорт Пицунда
Город курорт Пицунда - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде.
Делегацию из Калужской области встретил министр туризма Теймураз Хишба. Всего в Абхазию прибыло семь семей.
Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".
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