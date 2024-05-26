https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/deti-iz-mnogodetnykh-semey-pogibshikh-v-svo-voennosluzhaschikh-rossii-priekhali-na-otdykh-v-abkhaziyu-1051175974.html

Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию

Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде. 26.05.2024, Sputnik Абхазия

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абхазия

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде. Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".

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