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Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию
Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде. 26.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-26T12:56+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде. Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".
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абхазия, россия, пицунда, отдых в абхазии
Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России приехали на отдых в Абхазию
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Дети из многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России будут отдыхать в Пицунде.
Делегацию из Калужской области встретил министр туризма Теймураз Хишба. Всего в Абхазию прибыло семь семей.
Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".