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Госансамбль имени Василия Царгуш выступил на фестивале православной культуры в Орле
Госансамбль имени Василия Царгуш выступил на фестивале православной культуры в Орле
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступил на VII Международном фестивале... 26.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступил на VII Международном фестивале православной культуры и народного искусства в Орле.Приветственнный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания зачитала врио министра культуры Динара Смыр.Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет борьбу за справедливость, сохранение культуры и торжество традиционных ценностей."В этот ответственный момент Абхазия всеми силами будет способствовать, чтобы в этой борьбе победили ценности, дарованные человечеству Всевышним", - говорится в приветственном адресе.VII Международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси" посвящен году семьи в России.
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культура, абхазия, россия, православие
Госансамбль имени Василия Царгуш выступил на фестивале православной культуры в Орле
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступил на VII Международном фестивале православной культуры и народного искусства в Орле.
Приветственнный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания зачитала врио министра культуры Динара Смыр.
"Со времен Средневековья Абасгия и Русь были связаны единством православной христианской веры. Этот духовный союз стал фундаментом, на котором выстроились прочные связи между нашими народами и государствами. Наша общая вера не только помогала преодолевать трудности и вызовы, но и создавала основу для культурного и духовного обмена, взаимопонимания и уважения", — процитировала президента Динара Смыр.
Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет борьбу за справедливость, сохранение культуры и торжество традиционных ценностей.
"В этот ответственный момент Абхазия всеми силами будет способствовать, чтобы в этой борьбе победили ценности, дарованные человечеству Всевышним", - говорится в приветственном адресе.
VII Международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси" посвящен году семьи в России.