https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/gosansambl-imeni-vasiliya-tsargush-vystupil-na-festivale-pravoslavnoy-kultury-v-orle-1051175736.html

Госансамбль имени Василия Царгуш выступил на фестивале православной культуры в Орле

Госансамбль имени Василия Царгуш выступил на фестивале православной культуры в Орле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступил на VII Международном фестивале... 26.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш впервые выступил на VII Международном фестивале православной культуры и народного искусства в Орле.Приветственнный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания зачитала врио министра культуры Динара Смыр.Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет борьбу за справедливость, сохранение культуры и торжество традиционных ценностей."В этот ответственный момент Абхазия всеми силами будет способствовать, чтобы в этой борьбе победили ценности, дарованные человечеству Всевышним", - говорится в приветственном адресе.VII Международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси" посвящен году семьи в России.

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