https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/pravda-tela-neyrointerfeysy-stoit-li-ikh-boyatsya-1051137487.html

Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?

Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?

Sputnik Абхазия

Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями, рассказал кандидат биологических наук, сотрудник... 26.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-26T14:51+0300

2024-05-26T14:51+0300

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Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться? Sputnik Абхазия Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?

Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.Эксперт эпизода - нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Слушайте подкасты РИА Новости.

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