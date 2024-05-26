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Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Sputnik Абхазия
Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями, рассказал кандидат биологических наук, сотрудник... 26.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-26T14:51+0300
2024-05-26T14:51+0300
2024-05-26T15:24+0300
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Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Sputnik Абхазия
Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.Эксперт эпизода - нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
14:51 26.05.2024 (обновлено: 15:24 26.05.2024)
Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями, рассказал кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.
Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.
Эксперт эпизода - нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.