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Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области
Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны. 26.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-26T17:10+0300
2024-05-26T17:10+0300
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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области
17:10 26.05.2024 (обновлено: 17:35 26.05.2024) СУХУМ, 26 мая - Sputnik
. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — говорится в сводке.
Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ
в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.
Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю.