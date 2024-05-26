https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/rossiyskie-voennye-osvobodili-berestovoe-v-kharkovskoy-oblasti-1051177002.html

Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны. 26.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-26T17:10+0300

2024-05-26T17:10+0300

2024-05-26T17:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе Стельмаховки. Украинская армия потеряла там примерно 285 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, два автомобиля, американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30.Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю.

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