https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/shamba-zadachi-abkhazii--stroit-nezavisimoe-gosudarstvo-razvivat-i-ukreplyat-svoyu-1051177132.html
Шамба: задачи Абхазии — строить независимое государство
Шамба: задачи Абхазии — строить независимое государство
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Задачи Абхазии - строить независимое государство, развивать и укреплять свою государственность, а желание Грузии вернуть Абхазию и... 26.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-26T18:45+0300
2024-05-26T18:45+0300
2024-05-26T20:13+0300
в абхазии
сергей шамба
грузия
абхазия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048137494_0:44:2995:1729_1920x0_80_0_0_0fdd76d989a1dc2b4ddbfb18e61a6ba5.jpg
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Задачи Абхазии - строить независимое государство, развивать и укреплять свою государственность, а желание Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию никого не удивляют, сказал в комментарии ТАСС секретарь Совбеза Сергей Шамба. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская мечта - вернуть свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.Шамба напомнил, что между Грузией и Абхазии множество нерешенных проблем, но "обсуждать вопросы конфедерации или каких-то других взаимоотношений с этим государством мы не собираемся".
грузия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048137494_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9e4bd313acc37d0c69d6e6483998fc6c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей шамба, грузия, абхазия, политика
сергей шамба, грузия, абхазия, политика
Шамба: задачи Абхазии — строить независимое государство
18:45 26.05.2024 (обновлено: 20:13 26.05.2024)
СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Задачи Абхазии - строить независимое государство, развивать и укреплять свою государственность, а желание Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию никого не удивляют, сказал в комментарии ТАСС секретарь Совбеза Сергей Шамба.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская мечта - вернуть свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.
"Они 30 лет хотят нас вернуть, еще 300 будут хотеть, понятное дело, кого это удивляет? Это их внешнеполитическая задача такая, и это для нас никакая не новость. У Абхазии свои задачи есть, это - строить независимое государство, развивать и укреплять свою государственность", - сказал Шамба.
Шамба напомнил, что между Грузией и Абхазии множество нерешенных проблем, но "обсуждать вопросы конфедерации или каких-то других взаимоотношений с этим государством мы не собираемся".