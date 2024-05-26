https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/shamba-zadachi-abkhazii--stroit-nezavisimoe-gosudarstvo-razvivat-i-ukreplyat-svoyu-1051177132.html

Шамба: задачи Абхазии — строить независимое государство

Шамба: задачи Абхазии — строить независимое государство

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Задачи Абхазии - строить независимое государство, развивать и укреплять свою государственность, а желание Грузии вернуть Абхазию и... 26.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сергей шамба

грузия

абхазия

политика

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СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Задачи Абхазии - строить независимое государство, развивать и укреплять свою государственность, а желание Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию никого не удивляют, сказал в комментарии ТАСС секретарь Совбеза Сергей Шамба. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская мечта - вернуть свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.Шамба напомнил, что между Грузией и Абхазии множество нерешенных проблем, но "обсуждать вопросы конфедерации или каких-то других взаимоотношений с этим государством мы не собираемся".

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сергей шамба, грузия, абхазия, политика