https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/vtoraya-mama-ushla-iz-zhizni-zasluzhennyy-uchitel-abkhazii-eleny-kankhua-1051174243.html

Вторая мама: ушла из жизни Заслуженный учитель Абхазии Елена Канхуа

Вторая мама: ушла из жизни Заслуженный учитель Абхазии Елена Канхуа

Sputnik Абхазия

Заслуженный учитель Абхазии Елена Канхуа большую часть своей жизни посвятила работе в Сухумском лицее-интернате. 26.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-26T09:00+0300

2024-05-26T09:00+0300

2024-05-26T10:09+0300

в абхазии

учителя

абхазия

общество

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СУХУМ, 26 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Второй мамой назвал Елену Канхуа ее бывший ученик, Герой Абхазии Аслан Кобахия в беседе с корреспондентом Sputnik.В его воспоминаниях Елена Канхуа осталась заботливым, добрым, искренним и энергичным человеком. На переменах она могла побегать и поиграть вместе с детьми, что ее еще больше с ними сближало.Канхуа вела класс Кобахия до четвертого класса, но теплое отношение к ней у него сохранилось по сей день.Аслан Кобахия и Елена Канхуа продолжали поддерживать связь даже после окончания учебы."И после войны мы общались. Помню, я был в командировке в Москве, когда мне сообщили, что Елене Родионовне исполняется 60 лет и я сократил командировку для того чтобы успеть к ней на юбилей. Ее уход для меня и для всех кто ее знал, большая боль", - отметил он.По рассказу Кобахия, личная жизнь Елены Канхуа была трагичной. Ее дочь Саида Николава вышла замуж за иностранца и переехала в Голландию, где она сильно заболела и умерла. Сын Зураб во время Отечественной войны народа Абхазии подвергся издевательствам со стороны грузинских захватчиков, отчего здоровье его было подорвано. Спустя несколько лет после этого он тоже скончался.Елена Канхуа за годы своей работы воспитала немало детей, которые с возрастом добились значимых результатов на разных поприщах. Среди них юрист, преподаватель кафедры экономической теории АГУ Георгий Габуния, который вкратце поделился со Sputnik о жизни и работе Канхуа.Габуния добавил, что Елена Канхуа была патриоткой Абхазии и воспитывала в своих подопечных любовь к Родине. К сожалению, многие ее ученики сложили голову за свободу республики в войне с Грузией.Одним из них был Эдуард Трапш из Гудауты, который погиб в Мартовской наступательной операции. Класс, в котором учился Георгий Габуния, носит его имя."Вопреки традициям, она довела нас не до четвертого класса, а до седьмого. Настолько она относилась к нам, как к своим родным детям. Отчасти, наверное, из-за того, что мы тоже были детьми погибших в войне. Мы ездили по значимым местам Абхазии. Например, посещали могилу Александра Бордадыма, у памятника Алексея Когония, которого убили грузины при попытке не дать посадить самолет с оружием в Сухумском аэропорту", - рассказал Габуния.Елена Канхуа жила недалеко от Сухумского лицея-интерната и не редко водила к себе домой детей для того чтобы их накормить. Еще чаще она приносила еду в школу.Большой утратой назвала уход из жизни Елены Канхуа директор Сухумского лицея-интерната Лариса Капба, которая сначала была ученицей Канхуа, а позже стала коллегой."Моим первым воспитателем была Елена Родионовна. Эти дни я читаю, что пишут в соцсетях ее ученики и все в один голос называют ее мамой. Действительно, она отдавала всю свою душу детям, любила их и свою профессию. При этом она делала все это искренне и не напоказ", - поделилась Капба.Директор лицея-интерната также отметила, что Канхуа умела найти общий язык со всеми. Ее любили не только дети, но и их родители, коллектив.При жизни Елену Канхуа удручал вопрос увековечения памяти погибших в войне выпускников лицея-интерната, сказал Капба. 74 человека ушли защищать Абхазию и не вернулись живыми домой, в том числе, племянники Канхуа."Она проявила инициативу начать сбор денег на установку памятника или мемориальной доски у нас в лицее-интернате, но сделать это пока не удалось", - сказала Капба и выразила уверенность, что когда-нибудь все же удастся выполнить волю "второй мамы".

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