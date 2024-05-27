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Эдуарду Бутба присвоено звание "Заслуженный врач Абхазии"
Эдуарду Бутба присвоено звание "Заслуженный врач Абхазии"
Sputnik Абхазия
Указ о присвоении почетного звания подписал президент республики Аслан Бжания. 27.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-27T13:50+0300
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Министру здравоохранения Абхазии Эдуарду Бутба присвоено почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии."За вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" Бутба Эдуарду Валерьяновичу", — говорится в указе.
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новости, медицина
Эдуарду Бутба присвоено звание "Заслуженный врач Абхазии"
13:50 27.05.2024 (обновлено: 14:30 27.05.2024)
Указ о присвоении почетного звания подписал президент республики Аслан Бжания.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Министру здравоохранения Абхазии Эдуарду Бутба присвоено почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"За вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи присвоить почетное звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" Бутба Эдуарду Валерьяновичу", — говорится в указе.