https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/nikolaeva-ob-otdykhe-detey-iz-kaluzhskoy-oblasti-v-abkhazii-chuvstvuem-zabotu-i-vnimanie-1051182078.html

Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание

Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание

Sputnik Абхазия

О том, как отдыхают в Абхазии дети из семей военнослужащих России, погибших в СВО, что в программе пребывания, в эфире радио Sputnik рассказала представитель... 27.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-27T17:03+0300

2024-05-27T17:03+0300

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пицунда

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Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание Sputnik Абхазия Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание

Дети из семи многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России отдыхают в Пицунде. Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".В Абхазию на двухнедельный отдых приехали 22 ребенка с матерями. Это семьи, которые потеряли кормильцев и находятся в сложной психологической и моральной ситуации, сказала в интервью радио Sputnik представитель Министерства труда и социальной защиты Калужской области, руководитель группы Людмила Николаева."Многие из семей впервые приехали на море и есть те, кто не путешествовал на поезде. Для многих это новые впечатления, эмоции, которые они переживают в Абхазии. Мы, конечно, очень надеемся, что отдых запомнится им надолго и они не только отдохнут, но и зарядятся хорошим настроением, гостеприимством Абхазии, а также немного отвлекутся от повседневных вопросов", – сказала Николаева.Она отметила, что детям из многодетных семей, погибших в СВО военнослужащих России, созданы комфортные условия для отдыха в Абхазии, к ним индивидуальный подход."Мы это очень чувствуем. Чувствуем заботу, внимание со стороны руководителей пансионата", – сказала Николаева.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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