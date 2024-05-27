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Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание
Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание
Sputnik Абхазия
О том, как отдыхают в Абхазии дети из семей военнослужащих России, погибших в СВО, что в программе пребывания, в эфире радио Sputnik рассказала представитель... 27.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-27T17:03+0300
2024-05-27T17:03+0300
2024-05-27T17:30+0300
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Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание
Sputnik Абхазия
Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание
Дети из семи многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России отдыхают в Пицунде. Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".В Абхазию на двухнедельный отдых приехали 22 ребенка с матерями. Это семьи, которые потеряли кормильцев и находятся в сложной психологической и моральной ситуации, сказала в интервью радио Sputnik представитель Министерства труда и социальной защиты Калужской области, руководитель группы Людмила Николаева."Многие из семей впервые приехали на море и есть те, кто не путешествовал на поезде. Для многих это новые впечатления, эмоции, которые они переживают в Абхазии. Мы, конечно, очень надеемся, что отдых запомнится им надолго и они не только отдохнут, но и зарядятся хорошим настроением, гостеприимством Абхазии, а также немного отвлекутся от повседневных вопросов", – сказала Николаева.Она отметила, что детям из многодетных семей, погибших в СВО военнослужащих России, созданы комфортные условия для отдыха в Абхазии, к ним индивидуальный подход."Мы это очень чувствуем. Чувствуем заботу, внимание со стороны руководителей пансионата", – сказала Николаева.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, отдых, пицунда, дети, многодетные семьи, калужская область, подкасты, аудио
абхазия, отдых, пицунда, дети, многодетные семьи, калужская область, подкасты, аудио
Николаева об отдыхе детей из Калужской области в Абхазии: чувствуем заботу и внимание
17:03 27.05.2024 (обновлено: 17:30 27.05.2024)
О том, как отдыхают в Абхазии дети из семей военнослужащих России, погибших в СВО, что в программе пребывания, в эфире радио Sputnik рассказала представитель Министерства труда и социальной защиты Калужской области, руководитель группы Людмила Николаева.
Дети из семи многодетных семей погибших в СВО военнослужащих России отдыхают в Пицунде. Все расходы на размещение и отдых детей вместе с родителями и представителями Минсоцтруда Калужской области взял на себя курорт "Пицунда".
В Абхазию на двухнедельный отдых приехали 22 ребенка с матерями. Это семьи, которые потеряли кормильцев и находятся в сложной психологической и моральной ситуации, сказала в интервью радио Sputnik
представитель Министерства труда и социальной защиты Калужской области, руководитель группы Людмила Николаева.
"Многие из семей впервые приехали на море и есть те, кто не путешествовал на поезде. Для многих это новые впечатления, эмоции, которые они переживают в Абхазии. Мы, конечно, очень надеемся, что отдых запомнится им надолго и они не только отдохнут, но и зарядятся хорошим настроением, гостеприимством Абхазии, а также немного отвлекутся от повседневных вопросов", – сказала Николаева.
Она отметила, что детям из многодетных семей, погибших в СВО военнослужащих России, созданы комфортные условия для отдыха в Абхазии, к ним индивидуальный подход.
"Мы это очень чувствуем. Чувствуем заботу, внимание со стороны руководителей пансионата", – сказала Николаева.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.