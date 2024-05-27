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Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта
Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта
Sputnik Абхазия
Две части космооперы "Дюна" режиссёра Дэни Вильнёва и её первоисточник - одноименный роман Фрэнка Герберта в новом выпуске радио передачи "Осторожно, спойлер!" 27.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-27T13:05+0300
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Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта
Две части космооперы "Дюна" режиссёра Дэни Вильнёва и её первоисточник - одноименный роман Фрэнка Герберта в новом выпуске радио передачи "Осторожно, спойлер!"Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
Две части космооперы "Дюна" режиссёра Дэни Вильнёва и её первоисточник - одноименный роман Фрэнка Герберта в новом выпуске радио передачи "Осторожно, спойлер!"
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.