https://sputnik-abkhazia.ru/20240527/ostorozhno-spoyler-kosmoopera-dyuna-i-roman-frenka-gerberta-1051153031.html

Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта

Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта

Sputnik Абхазия

Две части космооперы "Дюна" режиссёра Дэни Вильнёва и её первоисточник - одноименный роман Фрэнка Герберта в новом выпуске радио передачи "Осторожно, спойлер!" 27.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-27T13:05+0300

2024-05-27T13:05+0300

2024-05-27T13:05+0300

радио

подкасты

осторожно, спойлер

абхазия

кино

литература

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/16/1051153165_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1e0a34a59a433b391ed972d03303092b.jpg

Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер: космоопера "Дюна" и роман Фрэнка Герберта

Две части космооперы "Дюна" режиссёра Дэни Вильнёва и её первоисточник - одноименный роман Фрэнка Герберта в новом выпуске радио передачи "Осторожно, спойлер!"Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио