Российские военные освободили Ивановку в Харьковской области

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 44 беспилотных летательных аппарата, Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 44 беспилотных летательных аппарата,