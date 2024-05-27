Российские военные освободили Ивановку в Харьковской области
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики.
Сводка Минобороны России: ▪
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 44 беспилотных летательных аппарата,
Всего с начала спецоперации уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24700 беспилотников, 524 зенитных ракетных комплекса, 16172 танка и других боевых бронемашин, 1318 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22027 единиц специальной военной автомобильной техники.