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Бжания поздравил главу Погранотряда ФСБ в Абхазии с Днем пограничника
Бжания поздравил главу Погранотряда ФСБ в Абхазии с Днем пограничника
Sputnik Абхазия
30 апреля 2009 года президенты Абхазии и России Сергей Багапш и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики. 28.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-28T21:15+0300
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова с Днем пограничника. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики, подписанное 30 апреля 2009 года, стало важным этапом в развитии межгосударственных отношений. "Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в тесном взаимодействии с абхазскими коллегами обеспечивают мир и безопасность в нашей республике", — говорится в тексте. Президент Абхазии пожелал Кудимову и личному составу управления здоровья, успехов в службе, мира и благополучия.
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абхазия, новости, аслан бжания
Бжания поздравил главу Погранотряда ФСБ в Абхазии с Днем пограничника
30 апреля 2009 года президенты Абхазии и России Сергей Багапш и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова с Днем пограничника. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Пограничная служба ФСБ России по праву считается одной из ключевых структур, несущих бесценную миссию охраны государственных рубежей. Защита границ - это больше чем служба, это - подвиг, совершаемый каждый день", - говорится в поздравлении.
Бжания отметил, что соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики, подписанное 30 апреля 2009 года, стало важным этапом в развитии межгосударственных отношений.
"Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в тесном взаимодействии с абхазскими коллегами обеспечивают мир и безопасность в нашей республике", — говорится в тексте.
Президент Абхазии пожелал Кудимову и личному составу управления здоровья, успехов в службе, мира и благополучия.