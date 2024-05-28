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Бжания поздравил главу Погранотряда ФСБ в Абхазии с Днем пограничника

Бжания поздравил главу Погранотряда ФСБ в Абхазии с Днем пограничника

Sputnik Абхазия

30 апреля 2009 года президенты Абхазии и России Сергей Багапш и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики. 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T21:15+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил начальника Погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова с Днем пограничника. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики, подписанное 30 апреля 2009 года, стало важным этапом в развитии межгосударственных отношений. "Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в тесном взаимодействии с абхазскими коллегами обеспечивают мир и безопасность в нашей республике", — говорится в тексте. Президент Абхазии пожелал Кудимову и личному составу управления здоровья, успехов в службе, мира и благополучия.

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