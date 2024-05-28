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Часть Сухума останется без воды в среду 29 мая

Часть Сухума останется без воды в среду 29 мая

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 29 мая, сообщает столичный "Водоканал". 28.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 29 мая, сообщает столичный "Водоканал". В связи с ремонтными работами подача питьевой воды прекратится в 00:00 и возобновится в 20:00. Ограничения коснутся Нового района, улицы Эшба, Старого поселка и района Колоса. Нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах многоэтажек в центре города.

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