https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/dzhindzholiya-rasskazala-kakoy-rossiyskiy-opyt-zaschity-prav-rebenka-interesen-abkhazii-1051183681.html

Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии

Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии

Sputnik Абхазия

В Москве состоялись встречи Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с представителями Аппарата Уполномоченного по правам... 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T11:27+0300

2024-05-28T11:27+0300

2024-05-28T11:27+0300

радио

абхазия

россия

права ребенка

уполномоченные

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Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии Sputnik Абхазия Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии

В Москве состоялись встречи Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с представителями Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Какие вопросы обсудили коллеги, какие из них наиболее актуальны для Абхазии, в эфире радио рассказала детский омбудсмен Мактина Джинджолия.Она напомнила, что существует меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Аппаратом уполномоченного по правам ребенка России. В рамках этого документа идет активное взаимодействие."Нас очень заинтересовал проект "Социальный театр", который курирует Аппарат уполномоченного. Он реализуется в учебных учреждениях Российской Федерации. Театрализованные представления ставятся самими учащимися, и выбирается злободневная тема, например, тема буллинга или тема взаимоотношения с педагогами", – отметила Джинджолия.Такие выступления дают возможность посмотреть на ситуации с разных сторон, отметила омбудсмен и подчеркнула, что возможность внедрения "Социального театра" будет обсуждаться в Абхазии. Во время визита абхазская делегация имела возможность посмотреть, в каких условиях содержатся заключенные несовершеннолетние и женщины. Детский омбудсмен ознакомилась и с работой российских коллег, направленной на кибербезопасность несовершеннолетних.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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