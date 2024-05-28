https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/dzhindzholiya-rasskazala-kakoy-rossiyskiy-opyt-zaschity-prav-rebenka-interesen-abkhazii-1051183681.html
Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии
Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии
Sputnik Абхазия
В Москве состоялись встречи Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с представителями Аппарата Уполномоченного по правам... 28.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-28T11:27+0300
2024-05-28T11:27+0300
2024-05-28T11:27+0300
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Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии
Sputnik Абхазия
Джинджолия рассказала, какой российский опыт защиты прав ребенка интересен Абхазии
В Москве состоялись встречи Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с представителями Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Какие вопросы обсудили коллеги, какие из них наиболее актуальны для Абхазии, в эфире радио рассказала детский омбудсмен Мактина Джинджолия.Она напомнила, что существует меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Аппаратом уполномоченного по правам ребенка России. В рамках этого документа идет активное взаимодействие."Нас очень заинтересовал проект "Социальный театр", который курирует Аппарат уполномоченного. Он реализуется в учебных учреждениях Российской Федерации. Театрализованные представления ставятся самими учащимися, и выбирается злободневная тема, например, тема буллинга или тема взаимоотношения с педагогами", – отметила Джинджолия.Такие выступления дают возможность посмотреть на ситуации с разных сторон, отметила омбудсмен и подчеркнула, что возможность внедрения "Социального театра" будет обсуждаться в Абхазии. Во время визита абхазская делегация имела возможность посмотреть, в каких условиях содержатся заключенные несовершеннолетние и женщины. Детский омбудсмен ознакомилась и с работой российских коллег, направленной на кибербезопасность несовершеннолетних.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, россия, права ребенка, уполномоченные, аудио
абхазия, россия, права ребенка, уполномоченные, аудио
В Москве состоялись встречи Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия с представителями Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Какие вопросы обсудили коллеги, какие из них наиболее актуальны для Абхазии, в эфире радио
рассказала детский омбудсмен Мактина Джинджолия.
Она напомнила, что существует меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Аппаратом уполномоченного по правам ребенка России. В рамках этого документа идет активное взаимодействие.
"Нас очень заинтересовал проект "Социальный театр", который курирует Аппарат уполномоченного. Он реализуется в учебных учреждениях Российской Федерации. Театрализованные представления ставятся самими учащимися, и выбирается злободневная тема, например, тема буллинга или тема взаимоотношения с педагогами", – отметила Джинджолия.
Такие выступления дают возможность посмотреть на ситуации с разных сторон, отметила омбудсмен и подчеркнула, что возможность внедрения "Социального театра" будет обсуждаться в Абхазии. Во время визита абхазская делегация имела возможность посмотреть, в каких условиях содержатся заключенные несовершеннолетние и женщины. Детский омбудсмен ознакомилась и с работой российских коллег, направленной на кибербезопасность несовершеннолетних.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.