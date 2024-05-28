https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/grazhdanin-i-nachalnik-piliya-o-sotrudnichestve-galskogo-rayona-s-yaroslavlem--1051186545.html
Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем
Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем
Sputnik Абхазия
Об итогах поездки делегации Галского района в Ярославль, о том, какие совместные мероприятия будут реализованы в рамках сотрудничества уже в этом году, об этом... 28.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-28T17:44+0300
2024-05-28T17:44+0300
2024-05-28T17:44+0300
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Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем
На днях в Ярославле был подписан протокол о намерениях между Галским районом и Акимовским районом Запорожской области. Там же, подписали еще один документ- протокол о намерениях по реализации совместных мероприятий в 2024-2025 годах между Галским районом и Ярославлем. Подписи под документом поставили Константин Пилия и мэр Ярославля Артем Молчанов.Мы будем сближаться с регионами России, в Ярославле нам было уделено много внимания, атмосфера была теплой, сказал в эфире радио Пилия. Одним из совместных мероприятий, которое будет реализовано уже в этом году – восстановление в Гале памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Также обсуждался вопрос возможности приезда детей на отдых.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гал, галский район, ярославль, сотрудничество, аудио
подкасты, гал, галский район, ярославль, сотрудничество, аудио
Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем
Об итогах поездки делегации Галского района в Ярославль, о том, какие совместные мероприятия будут реализованы в рамках сотрудничества уже в этом году, об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Галского района Константин Пилия.
На днях в Ярославле был подписан протокол о намерениях между Галским районом и Акимовским районом Запорожской области. Там же, подписали еще один документ- протокол о намерениях по реализации совместных мероприятий в 2024-2025 годах между Галским районом и Ярославлем. Подписи под документом поставили Константин Пилия и мэр Ярославля Артем Молчанов.
Мы будем сближаться с регионами России, в Ярославле нам было уделено много внимания, атмосфера была теплой, сказал в эфире радио Пилия. Одним из совместных мероприятий, которое будет реализовано уже в этом году – восстановление в Гале памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Также обсуждался вопрос возможности приезда детей на отдых.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.