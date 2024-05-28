https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/grazhdanin-i-nachalnik-piliya-o-sotrudnichestve-galskogo-rayona-s-yaroslavlem--1051186545.html

Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем

Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем

Sputnik Абхазия

Об итогах поездки делегации Галского района в Ярославль, о том, какие совместные мероприятия будут реализованы в рамках сотрудничества уже в этом году, об этом... 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T17:44+0300

2024-05-28T17:44+0300

2024-05-28T17:44+0300

радио

подкасты

гал

галский район

ярославль

сотрудничество

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1c/1051186381_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_b11ecb5f7bec62245daff4f1e691a92c.jpg

Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Пилия о сотрудничестве Галского района с Ярославлем

На днях в Ярославле был подписан протокол о намерениях между Галским районом и Акимовским районом Запорожской области. Там же, подписали еще один документ- протокол о намерениях по реализации совместных мероприятий в 2024-2025 годах между Галским районом и Ярославлем. Подписи под документом поставили Константин Пилия и мэр Ярославля Артем Молчанов.Мы будем сближаться с регионами России, в Ярославле нам было уделено много внимания, атмосфера была теплой, сказал в эфире радио Пилия. Одним из совместных мероприятий, которое будет реализовано уже в этом году – восстановление в Гале памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Также обсуждался вопрос возможности приезда детей на отдых.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

гал

галский район

ярославль

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, гал, галский район, ярославль, сотрудничество, аудио