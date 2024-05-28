https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/samokhin-rasskazal-o-rezultatakh-mayskoy-ekspeditsii-po-izucheniyu-pescher-abkhazii-1051181491.html

Самохин рассказал о результатах майской экспедиции по изучению пещер Абхазии

Самохин рассказал о результатах майской экспедиции по изучению пещер Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, какую работу проводят крымские ученые по изучению подземных рек Абхазии, для чего это необходимо и что показала майская экспедиция, в эфире радио... 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T10:36+0300

2024-05-28T10:36+0300

2024-05-28T10:36+0300

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Самохин рассказал о результатах майской экспедиции по изучении пещер Абхазии Sputnik Абхазия Самохин рассказал о результатах майской экспедиции по изучении пещер Абхазии

Ученые открыли пять новых пещер, из них одна с подземной рекой, ее глубину мы оценили по веревке – 24 метра, сказал Самохин в интервью радио."По сравнению с глубочайшими пещерами мира она совсем маленькая, но на этих высотных отметках, она довольно приличная. Большой зал, примерно 10 на 10, в котором течет вода. Вход узкий, оборудовать для туризма невозможно, но, с точки зрения спортивного туризма, и с точки зрения экологии, она интересна", – заключил Самохин.К тому же ученые выяснили, что вода в Голубом озере приходит из глубочайшей пещеры мира, из Веревкина. В рамках экспедиции геодезист смог сделать точные измерения и узнать максимальную глубину между входом и выходом искомой пещеры-источника. Пока по предварительным данным, ее глубина – 2200 метров, сказал спелеолог.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

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подкасты, пещеры, ученые, крым, аудио