https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/sdek-priostanovil-vydachu-i-priem-posylok-iz-za-tekhnicheskogo-sboya-1051187231.html

СДЭК приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя

СДЭК приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя

Sputnik Абхазия

Сбой в работе приложения и сайта сервиса был зафиксирован в понедельник, 27 мая. 28.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-28T11:16+0300

2024-05-28T11:16+0300

2024-05-28T12:36+0300

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1c/1051186715_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_e4298c588abc5b62a01107277399403e.jpg

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. СДЭК временно приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.Уточняется, что в понедельник компания значительно продвинулась в решении проблемы, но пока не готова к оказанию услуг.СДЭК сообщает, что все посылки "в безопасности" и подчеркивает, что делает все возможное для того, чтобы возобновить работу."По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения", – сообщает компания.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости