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СДЭК приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя
СДЭК приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя
Sputnik Абхазия
Сбой в работе приложения и сайта сервиса был зафиксирован в понедельник, 27 мая. 28.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-28T11:16+0300
2024-05-28T11:16+0300
2024-05-28T12:36+0300
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. СДЭК временно приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.Уточняется, что в понедельник компания значительно продвинулась в решении проблемы, но пока не готова к оказанию услуг.СДЭК сообщает, что все посылки "в безопасности" и подчеркивает, что делает все возможное для того, чтобы возобновить работу."По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения", – сообщает компания.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости
СДЭК приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя
11:16 28.05.2024 (обновлено: 12:36 28.05.2024)
Сбой в работе приложения и сайта сервиса был зафиксирован в понедельник, 27 мая.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik.
СДЭК временно приостановил выдачу и прием посылок из-за технического сбоя. Об этом сообщается
в Telegram-канале компании.
Уточняется, что в понедельник компания значительно продвинулась в решении проблемы, но пока не готова к оказанию услуг.
"Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они недоступны. Также мы временно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке", – говорится в публикации.
СДЭК сообщает, что все посылки "в безопасности" и подчеркивает, что делает все возможное для того, чтобы возобновить работу.
"По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения", – сообщает компания.