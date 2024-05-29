https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/deputat-o-formirovaniya-obschestvennoy-palaty-khotim-uyti-ot-politicheskogo-vliyaniya-1051196217.html
Депутат о формировании Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния
Депутат о формировании Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния
Sputnik Абхазия
Депутаты Парламента обсуждают проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Законопроект обусловлен необходимостью... 29.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-29T15:56+0300
2024-05-29T15:56+0300
2024-05-29T17:35+0300
радио
подкасты
парламент абхазии
законопроекты
общественная палата ра
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1d/1051195748_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_75b81010945af8504ee81fa8e8ba44b9.jpg
Депутат о формирования Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния
Sputnik Абхазия
Депутат о формирования Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния
Депутаты Парламента обсуждают проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Законопроект обусловлен необходимостью внесения изменений, касающихся принципа формирования Общественной палаты Абхазии. Инициатор проекта, депутат Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik рассказал, какие поправки предлагают внести парламентарии.Проект закона обсуждался еще в прошлом году, он был принят в первом чтении, напомнил Маршания в интервью радио. По законопроекту предполагается увеличение полномочий Общественной палаты."Одна из поправок – увеличение возраста. Если членом палаты человек мог стать в 21 год, то в законопроекте – в 30 лет. Нам кажется, что в Общественной палате должны быть взрослые компетентные люди. По принципу отбора тоже есть изменения. Мы предложили 9 человек от президента, 5 – от Парламента, 11 – от городских и районных Собраний и 10 – из общественных организаций. Мы хотим сделать так, чтобы политические партии не могли представлять своих, необходимо уйти от политического влияния. Мы хотим соблюсти баланс, чтобы были разные мнения на площадке, чтобы орган был действительно независимым", – сказал Маршния.Поправки в законопроект будут вынесены на обсуждение депутатами на следующем заседании Парламента.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1d/1051195748_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7354ccf1826f963a7fe55239935df654.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, парламент абхазии, законопроекты, общественная палата ра, аудио
подкасты, парламент абхазии, законопроекты, общественная палата ра, аудио
Депутаты Парламента обсуждают проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Законопроект обусловлен необходимостью внесения изменений, касающихся принципа формирования Общественной палаты Абхазии. Инициатор проекта, депутат Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik рассказал, какие поправки предлагают внести парламентарии.
Проект закона обсуждался еще в прошлом году, он был принят в первом чтении, напомнил Маршания в интервью радио. По законопроекту предполагается увеличение полномочий Общественной палаты.
"Одна из поправок – увеличение возраста. Если членом палаты человек мог стать в 21 год, то в законопроекте – в 30 лет. Нам кажется, что в Общественной палате должны быть взрослые компетентные люди. По принципу отбора тоже есть изменения. Мы предложили 9 человек от президента, 5 – от Парламента, 11 – от городских и районных Собраний и 10 – из общественных организаций. Мы хотим сделать так, чтобы политические партии не могли представлять своих, необходимо уйти от политического влияния. Мы хотим соблюсти баланс, чтобы были разные мнения на площадке, чтобы орган был действительно независимым", – сказал Маршния.
Поправки в законопроект будут вынесены на обсуждение депутатами на следующем заседании Парламента.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.