https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/deputat-o-formirovaniya-obschestvennoy-palaty-khotim-uyti-ot-politicheskogo-vliyaniya-1051196217.html

Депутат о формировании Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния

Депутат о формировании Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния

Sputnik Абхазия

Депутаты Парламента обсуждают проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Законопроект обусловлен необходимостью... 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T15:56+0300

2024-05-29T15:56+0300

2024-05-29T17:35+0300

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Депутат о формирования Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния Sputnik Абхазия Депутат о формирования Общественной палаты: хотим уйти от политического влияния

Депутаты Парламента обсуждают проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Законопроект обусловлен необходимостью внесения изменений, касающихся принципа формирования Общественной палаты Абхазии. Инициатор проекта, депутат Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik рассказал, какие поправки предлагают внести парламентарии.Проект закона обсуждался еще в прошлом году, он был принят в первом чтении, напомнил Маршания в интервью радио. По законопроекту предполагается увеличение полномочий Общественной палаты."Одна из поправок – увеличение возраста. Если членом палаты человек мог стать в 21 год, то в законопроекте – в 30 лет. Нам кажется, что в Общественной палате должны быть взрослые компетентные люди. По принципу отбора тоже есть изменения. Мы предложили 9 человек от президента, 5 – от Парламента, 11 – от городских и районных Собраний и 10 – из общественных организаций. Мы хотим сделать так, чтобы политические партии не могли представлять своих, необходимо уйти от политического влияния. Мы хотим соблюсти баланс, чтобы были разные мнения на площадке, чтобы орган был действительно независимым", – сказал Маршния.Поправки в законопроект будут вынесены на обсуждение депутатами на следующем заседании Парламента.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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