https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/kopii-evangeliya-v-perevode-dmitriya-gulia-izdadut-v-abkhazii-1051197299.html

Копии Евангелия в переводе Дмитрия Гулиа издадут в Абхазии

Копии Евангелия в переводе Дмитрия Гулиа издадут в Абхазии

Sputnik Абхазия

Основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый, лингвист Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад – 21 февраля 1874 года. В честь памятной даты 2024 год... 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T14:00+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Три точные копии Евангелия, переведенного Дмитрием Гулиа, будут изданы к 150-летию со дня рождения писателя. Издание вышло в 1912 году тиражом в 120 экземпляров. Среди них были требники среднего размера для использования во время крестин, венчаний или панихид, а также книги больших форматов для богослужений в храмах. 12 экземпляров были подарочными, в оформлении использовалась кожа и драгоценные металлы. Одно из них хранится в Нацбиблиотеке Санкт-Петербурга. Копии будут изготовлены по заказу Нацбиблиотеки имени Ивана Папаскир, репринт выполнит абхазская студия "Артель". Их создадут с использованием цифровой печати, все остальное выполнят по правилам репринта, будут использовать только натуральные материалы. Одна книга будет стоить примерно 67 тысяч рублей.

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