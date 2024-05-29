https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/sdek-nachal-vydavat-posylki-v-punktakh-vydachi-1051201061.html

СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи

СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи

Sputnik Абхазия

Технический сбой в работе СДЭК был зафиксирован 27 мая. Он повлиял на работу приложений и сайта, выдача и прием посылок были приостановлены 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T21:58+0300

2024-05-29T21:58+0300

2024-05-29T21:58+0300

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.Налаживание работы после масштабного сбоя продолжается. Сейчас восстанавливается возможность приема посылок и их перемещения между складами и пунктами выдачи.

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