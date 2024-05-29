https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/sdek-nachal-vydavat-posylki-v-punktakh-vydachi-1051201061.html
СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи
СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи
Sputnik Абхазия
Технический сбой в работе СДЭК был зафиксирован 27 мая. Он повлиял на работу приложений и сайта, выдача и прием посылок были приостановлены 29.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-29T21:58+0300
2024-05-29T21:58+0300
2024-05-29T21:58+0300
новости
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.Налаживание работы после масштабного сбоя продолжается. Сейчас восстанавливается возможность приема посылок и их перемещения между складами и пунктами выдачи.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи
Технический сбой в работе СДЭК был зафиксирован 27 мая. Он повлиял на работу приложений и сайта, выдача и прием посылок были приостановлены
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. СДЭК начал выдавать посылки в пунктах выдачи. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
"С сегодняшнего утра, 29 мая, мы выдавали только посылки, по которым клиенты ранее получили уведомления. В данный момент начата выдача отправлений, находящихся на ПВЗ. Для получения потребуется предъявить паспорт", — сообщили в компании.
Налаживание работы после масштабного сбоя продолжается. Сейчас восстанавливается возможность приема посылок и их перемещения между складами и пунктами выдачи.