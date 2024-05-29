https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/svo-frantsuzskie-legionery-vsu-smogut-umeret-legalno-1051193294.html

СВО: французские "легионеры" ВСУ смогут умереть легально

СВО: французские "легионеры" ВСУ смогут умереть легально

Sputnik Абхазия

Безрассудными поставками оружия, намерением "разрешить" удары ВСУ по стратегическим объектам на территории РФ, обсуждением технологии ввода иностранных войск... 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T09:00+0300

2024-05-29T09:00+0300

2024-05-29T09:00+0300

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Фактически подставляя под ответный удар весь Старый Свет и пару стран Северной Америки, пишет военный эксперт Александр Хроленко.В Мадриде 27 мая премьер-министр Испании Педро Санчес и просроченный президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности, которым предусмотрено выделение киевскому режиму 1 млрд евро военной помощи в текущем году из 5 млрд евро, распределенных до 2027 года. Аналогичное соглашение по безопасности Зеленский только что подписал с премьером Бельгии Александром Де Кро – военная помощь королевства в 2024 году составит почти 1 млрд евро. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила о намерении передать ВСУ 30 бельгийских истребителей F-16 в период до 2028 года, первые самолеты киевский режим получит в 2024 году.Сегодня в Брюсселе министры обороны стран ЕС, глава евродипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждают "разрешение" на удары ВСУ западным оружием по объектам на территории РФ и связанные с этим "риски эскалации".Обсуждают давно – дискурс об отправке сухопутных войск альянса в помощь ВСУ возник в начале весны, когда французский президент Эммануэль Макрон обозначил основную цель Запада: "Не дать России выиграть эту войну". На этом фоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza не исключил отправку польских войск на Украину.В ходе переговоров по видеосвязи 27 мая с руководством ВСУ глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню уведомил о принятом Парижем решении направить своих военных инструкторов для обучения украинских солдат на украинской территории. В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский приветствовал "инициативу Франции", и подписал документы о допуске французских военнослужащих в учебные центры на Украине. Однако Сырский слишком "поторопился" с публикацией конфиденциальной информации, которую Франция оперативно опровергла – теперь вопрос якобы "прорабатывается".Впрочем, Верховная рада еще в апреле 2022 года приняла закон, по которому иностранцы могут до пяти лет служить по контракту в украинской разведке и армии.Потери НАТО растут, худшее – впередиПо информации Минобороны РФ, в зоне СВО за два года уничтожено почти 6000 иностранных наемников, которыми чаще всего называют командированных военнослужащих стран НАТО – с документами ВСУ. О численности "легионеров" можно судить по среднестатистическим данным: количество убитых на поле боя составляет около 25% от количества раненых. То есть на 6000 уничтоженных иностранных наемников приходится примерно 18 тысяч раненых, не считая уцелевших. Вероятно, на украинском ТВД действовали и действуют десятки тысяч в разной степени "легендированных" солдат и офицеров НАТО. На Западе этого присутствия особо не скрывают.Глава Командования специальных операций США генерал Брайан Фентон 14 мая раскрыл подробности операций британских сухопутных подразделений в зоне боевых действий на Украине. Ранее замначальника штаба обороны Великобритании генерал Роберт Магован заявил, что с апреля 2022 года сотни британских морских пехотинцев вместе с украинскими правительственными силами проводили операции "с высоким уровнем политического и военного риска" в зоне СВО.Польский журналист Збигнев Парафьянович сообщил, что польский спецназ также присутствовал на украинском ТВД "с самых первых этапов войны". Один из офицеров объяснил Парафьяновичу суть отрицания натовских операций: "Мы разработали формулу нашего присутствия на Украине… нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики сделали вид, что не заметили этого".Когда издание Business Insider сообщает, что добровольцы из стран Запада на Украине "часто гибнут из-за несоответствия своих ожиданий реальности" или "непредсказуемости русских", следует все же обозначать профессиональную принадлежность утилизированных иностранных "добровольцев". Тем более что после западных поставок артиллерии, комплексов ПВО, танков, крылатых ракет, истребителей F-16 – вполне вероятно легальное появление войск НАТО и бесполетной зоны, как минимум, на территории Западной Украины.И это не обещает коллективному Западу ничего хорошего. Россию вынуждают действовать предельно жестко, всем спектром инструментов и опций.Журнал Military Watch сообщил, что Москва 6 мая "впервые в истории пригрозила нанести удар по члену НАТО" – в ответ на вероятные украинские атаки при поддержке британских войск и использовании британского вооружения против целей в России.Каким ожидается возмездие, стало ясно с началом учений ВС России и Беларуси по применению тактического ядерного оружия (дальностью до 5500 км и мощностью ядерных боеголовок до 300 килотонн).Заметим, Россия производит в разы больше всего "западного мира" не только артиллерийских снарядов (4,5 млн ежегодно), танков, зенитных и крылатых ракет. Американские ученые в апреле насчитали в арсенале РФ 5580 ядерных боеголовок, при том что у США – 5044 единицы, у Франции – 290, у Великобритании – 225. Из накопленных в мире 12 тысяч ядерных боеприпасов постоянно готовы к применению более 9600.Агентство Reuters опечалено: "Аналитики-ядерщики говорят, что эти учения задуманы Путиным как предупредительный сигнал, призванный удержать Запад от более глубокого вмешательства в войну на Украине… Использование такого оружия могло бы нанести Западу ошеломляющий шок, не обязательно вызывая полномасштабную ядерную войну".Ранее, российский президент Владимир Путин заявил, что размещение западных войск на Украине вызовет глобальную ядерную войну. Администрация США пока воздерживается от направления американского военного контингента на Украину, пропуская вперед самоубийц из Старого Света.Слишком мало надежд на сохранение американской "гегемонии", даже ценой "самопожертвования" Европы.ЖурналThe American Conservative признал: "Российские системы вооружений, и военная доктрина оказались более эффективными" (чем считали в НАТО). Несмотря на значительную помощь Запада, уровень потерь ВСУ "неприемлемый", что становится "решающим фактором в войне".По США и НАТО "рикошетят" очевидные "будущему геополитическому конкуренту, в первую очередь Китаю" уязвимости поставляемых западных вооружений и ВПК: танки Abrams и Leopard II, БМП Bradley, системы ПВО – "неуклонно деградируют". Вместе с удобным Западу "однополярным" мироустройством.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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нато, мнение, авторы, колумнисты, россия