https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/turbaza-o-transportnykh-vozmozhnostyakh-abkhazii-dlya-turistov-1051189840.html

Турбаза: о транспортных возможностях Абхазии для туристов

Турбаза: о транспортных возможностях Абхазии для туристов

Sputnik Абхазия

Как увеличить поток туристов путем улучшения транспортных возможностей, какие возможности есть у Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился... 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T11:13+0300

2024-05-29T11:13+0300

2024-05-29T11:13+0300

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Турбаза: о транспортных возможностях Абхазии для туристов Sputnik Абхазия Турбаза: о транспортных возможностях Абхазии для туристов

Как увеличить поток туристов путем улучшения транспортных возможностей, какие возможности есть у Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился руководитель ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.По мнению гостя программы, тема транспортной доступности Абхазии для туристов, является ахиллесовой пятой. Как пример Осауленко привел ситуацию на границе Абхазии и России, что не может способствовать увеличению потока туристов, однако, предполагается, что с благодаря реконструкция КПП, потоки в летнее время будут увеличены в четыре раза, как пассажирские, так и транспортные.Александр Осауленко добавил, что с запуском аэропорта в Абхазии, с помощью прямого рейса из регионов России, объемы перехода через границу будут существенно уменьшены.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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