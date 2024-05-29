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Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию
Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию
Sputnik Абхазия
Какие страны заинтересованы в транзите грузов через Абхазию и что от этого могла бы иметь республика, в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор... 29.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-29T17:41+0300
2024-05-29T17:41+0300
2024-05-29T17:41+0300
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Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию
Российский и другой иностранный бизнес проявляют интерес к транзиту грузов через Абхазию. Об этом говорили абхазские власти. По мнению экспертов, вероятность создания транзита существует, но есть ряд проблем. Какие есть трудности и какие страны заинтересованы в транзите через Абхазию, что от этого может получить республика, своим мнением поделился генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, россия, грузия, армения, иран, турция, транзит, железная дорога, подкасты, аудио
абхазия, россия, грузия, армения, иран, турция, транзит, железная дорога, подкасты, аудио
Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию
Какие страны заинтересованы в транзите грузов через Абхазию и что от этого могла бы иметь республика, в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Российский и другой иностранный бизнес проявляют интерес к транзиту грузов через Абхазию. Об этом говорили абхазские власти. По мнению экспертов, вероятность создания транзита существует, но есть ряд проблем. Какие есть трудности и какие страны заинтересованы в транзите через Абхазию, что от этого может получить республика, своим мнением поделился генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Полная версия беседы в аудиофайле.