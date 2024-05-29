https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/vzaimnyy-interes-lepekhin-o-tranzite-gruzov-cherez-abkhaziyu-1051188053.html

Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию

Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию

Sputnik Абхазия

Какие страны заинтересованы в транзите грузов через Абхазию и что от этого могла бы иметь республика, в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор... 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T17:41+0300

2024-05-29T17:41+0300

2024-05-29T17:41+0300

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Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Лепехин о транзите грузов через Абхазию

Российский и другой иностранный бизнес проявляют интерес к транзиту грузов через Абхазию. Об этом говорили абхазские власти. По мнению экспертов, вероятность создания транзита существует, но есть ряд проблем. Какие есть трудности и какие страны заинтересованы в транзите через Абхазию, что от этого может получить республика, своим мнением поделился генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.Полная версия беседы в аудиофайле.

абхазия

россия

грузия

армения

иран

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, грузия, армения, иран, турция, транзит, железная дорога, подкасты, аудио